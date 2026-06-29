Univers Freebox accueille un nouvel administrateur et modérateur pour son forum

La communauté Univers Freebox continue d’évoluer ! Nous avons le plaisir d’accueillir Ivan, qui apporte déjà son aide au Concept Store Univers Freebox depuis plusieurs années et qui rejoint aujourd’hui le forum d’Univers Freebox en tant qu’administrateur et modérateur.

Passionné par l’univers Free et les nouvelles technologies, Ivan (prononcé “ivane”) aura à cœur de faire vivre le forum et d’accompagner les membres au quotidien. Son rôle sera avant tout d’accompagner les membres au quotidien. Que vous ayez une question sur votre Freebox, besoin d’un coup de main ou envie de partager votre expérience, Ivan sera présent pour contribuer à maintenir une ambiance conviviale et aider chacun à trouver des réponses.

Il veillera également à garder le forum agréable en supprimant les messages indésirables, les spams et les contenus qui n’ont pas leur place sur notre espace d’échange.

Mais son rôle ne s’arrête pas là. Ivan souhaite aussi être à l’écoute de la communauté. Si vous avez des idées pour améliorer le forum, de nouvelles fonctionnalités à proposer ou des suggestions pour rendre les échanges encore plus utiles et agréables, n’hésitez pas à lui en faire part. Toutes les propositions seront les bienvenues.

Le forum Univers Freebox existe avant tout grâce à ses membres. Chaque question, chaque réponse et chaque conseil partagé contribuent à en faire une véritable communauté d’entraide autour des services de Free.

Vous pouvez dès à présent échanger avec lui dans son post de présentation sur le forum Univers Freebox

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox