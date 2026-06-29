Free Mobile propose un nouveau Samsung boosté à l’IA et avec une belle promesse de durée de vie

Free Mobile continue de proposer de nouveaux modèles avec l’arrivée d’un nouveau smartphone Samsung misant sur un grand écran AMOLED 120 Hz, plusieurs fonctions d’intelligence artificielle et un suivi logiciel étendu. Il est disponible au comptant ou via Free Flex à partir de 89€.

Le nouveau Galaxy A27 5G de Samsung, un modèle milieu de gamme qui mise sur un grand écran fluide, des fonctions d’intelligence artificielle et un suivi logiciel étendu, débarque chez Free Mobile. Le smartphone est proposé dès maintenant avec la formule Free Flex, à partir de 89€ au premier paiement puis 9,99€/mois pendant 24 mois. En cas d’achat au terme du contrat, il faut ajouter une option d’achat de 43€, soit un coût total de 372€, identique au tarif au comptant.

Avec ce Galaxy A27 5G, Samsung met avant tout l’accent sur le confort d’utilisation au quotidien. Le smartphone embarque un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une navigation plus fluide et un affichage plus réactif dans les applications, le streaming ou les réseaux sociaux. Samsung conserve également son design Infinity-O, qui réduit la place occupée par la caméra frontale afin de maximiser la surface d’affichage. L’ensemble reste relativement fin avec 7,8 mm d’épaisseur.

Sous le capot, le Galaxy A27 5G repose sur un processeur Snapdragon 6 Gen 3, accompagné d’optimisations graphiques destinées au jeu mobile et au multitâche. Côté photo, Samsung intègre un capteur frontal de 12 mégapixels pour les selfies et enrichit l’expérience avec plusieurs fonctions basées sur l’intelligence artificielle. On retrouve notamment Entourer pour Chercher avec Google, l’Effaceur d’Objet ou encore la transcription vocale avec traduction dans 22 langues.

Le smartphone est aussi compatible avec plusieurs assistants IA comme Gemini, Perplexity et Bixby. Samsung promet enfin un suivi particulièrement long pour cette gamme avec jusqu’à six générations de mises à jour Android et One UI, accompagnées de six années de mises à jour de sécurité, avec les protections Samsung Knox et Knox Vault.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox