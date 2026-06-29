Orange annonce une panne importante sur son réseau mobile, les abonnés sont privés de 4G et 5G

Orange fait face ce lundi matin à un incident technique d’ampleur touchant une partie de son réseau mobile. L’opérateur confirme des perturbations affectant la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises. Les signalements se multiplient depuis plusieurs heures.

Une matinée compliquée pour de nombreux abonnés Orange. L’opérateur a confirmé ce 29 juin qu’un incident technique est en cours sur une partie de son réseau mobile. « Depuis ce matin, un incident technique affecte une partie des services mobiles d’Orange, avec des perturbations sur la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises. Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour analyser la situation et rétablir le service au plus vite. Orange présente ses excuses auprès des clients concernés », indique l’opérateur sur X.

Depuis ce matin, un incident technique affecte une partie des services mobiles d’Orange, avec des perturbations sur la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises.

Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour analyser la situation et… — Orange France (@Orange_France) June 29, 2026

Les premiers signalements ont commencé à apparaître tôt dans la matinée avant d’augmenter rapidement. Sur DownDetector, les déclarations d’incidents se sont emballées aux alentours de 6 heures pour dépasser les 1 500 signalements en quelques heures, signe d’un problème touchant un nombre important d’utilisateurs. Selon les premiers témoignages, certains abonnés ne parviennent plus à accéder au réseau 4G ou 5G, tandis que d’autres rencontrent des difficultés pour utiliser les données mobiles. À ce stade, l’origine de l’incident n’a pas été communiquée. Les équipes techniques indiquent être mobilisées afin de rétablir le service dans les meilleurs délais. Nous mettrons cet article à jour dès qu’Orange communiquera de nouvelles informations.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox