Free Mobile propose un nouveau smartphone avec une super autonomie en entrée de gamme

Free Mobile intègre à son catalogue un nouveau smartphone 5G misant sur une batterie XXL et une grande résistance, disponible en boutique et en ligne via Free Flex ou à l’achat comptant.

Free Mobile enrichit son catalogue de smartphones avec l’arrivée du Honor 600 Smart 128 Go, un modèle 5G qui mise avant tout sur son autonomie exceptionnelle et sa robustesse. Le smartphone est désormais disponible aussi bien sur la boutique en ligne de l’opérateur que dans ses boutiques physiques. Le Honor 600 Smart 128 Go est proposé par Free Mobile au prix de 299 euros au comptant.

Les abonnés éligibles peuvent également l’obtenir via Free Flex, la formule de location avec option d’achat de l’opérateur soit 79 euros à la commande puis 24 mensualités de 7,99 euros avec une option d’achat finale de 28 euros. Le coût total du smartphone atteint ainsi 299 euros en cas d’acquisition à l’issue de la période de location.

Une batterie géante pour plusieurs jours d’autonomie

Avec ce nouveau modèle, Honor met l’accent sur l’endurance. Le Honor 600 Smart embarque en effet une impressionnante batterie de 7 700 mAh, l’une des plus importantes du marché. Selon le constructeur, elle permet jusqu’à 28 heures de lecture vidéo ou plusieurs jours d’utilisation selon les usages. Le smartphone est également compatible avec la charge rapide 45 W, afin de réduire le temps passé branché malgré cette capacité particulièrement généreuse.

Le Honor 600 Smart ne se contente pas d’afficher une autonomie record. Il a également été conçu pour résister aux aléas du quotidien avec un châssis capable d’encaisser des chutes jusqu’à 2,5 mètres. Sa certification IP68 lui permet aussi de résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Sous Android, le smartphone s’appuie sur un processeur Snapdragon 4 Gen 4 compatible 5G, accompagné de 4 Go de RAM, extensibles virtuellement grâce à la technologie RAM Turbo, et de 128 Go de stockage. On retrouve également un écran IPS de 6,87 pouces, un capteur photo principal de 50 mégapixels, un bouton dédié aux fonctions d’intelligence artificielle ainsi que des haut-parleurs stéréo capables d’atteindre un volume amplifié jusqu’à 400 %.

Avec son immense batterie, sa compatibilité 5G et son design renforcé, le Honor 600 Smart vise avant tout les utilisateurs à la recherche d’un smartphone capable de tenir longtemps loin d’une prise électrique, sans faire exploser leur budget.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox