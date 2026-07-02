SFR active une protection contre les sites malveillants pour ses abonnés… sans leur demander leur accord

Les clients fibre de SFR et Red by SFR bénéficient désormais d’un filtrage de sécurité intégré à leur connexion Internet. Ce service, activé par défaut, bloque automatiquement les sites jugés dangereux, mais son fonctionnement précis reste peu documenté.

SFR déploie progressivement un nouveau service de sécurité baptisé Navigation Protégée auprès de ses abonnés fibre. Présenté comme un moyen de bloquer automatiquement les sites frauduleux ou dangereux, ce dispositif est activé par défaut sur les lignes concernées. Si l’opérateur met en avant une protection renforcée, le manque de précisions sur son fonctionnement soulève déjà des interrogations. Annoncé début juin puis communiqué plus largement aux abonnés ces derniers jours, SFR Navigation Protégée est inclus sans surcoût pour les clients SFR et Red by SFR utilisant une offre fibre.

Dans l’e-mail envoyé aux abonnés, l’opérateur explique que « les sites dangereux identifiés par notre partenaire EfficientIP sont automatiquement bloqués et vous en êtes averti en temps réel. Vous n’avez rien à faire : pas d’installation, pas de réglage, le service est inclus et activé automatiquement ».

L’objectif affiché est simple : empêcher l’accès à des sites considérés comme frauduleux ou malveillants avant même que la page ne s’affiche.

Un filtrage DNS, mais peu de détails techniques

Derrière ce service se trouve EfficientIP, une entreprise spécialisée dans les infrastructures DNS, DHCP et la gestion des adresses IP.

La société commercialise notamment des solutions capables d’alimenter des serveurs DNS avec des listes de domaines malveillants afin d’en bloquer automatiquement l’accès.

SFR indique que son partenaire s’appuie sur « plus de 10 ans d’expérience » et sur « l’Intelligence Artificielle pour fournir à SFR une base de données de menaces constamment mise à jour et enrichie par la collecte et l’analyse de données à l’échelle d’Internet ».

En revanche, l’opérateur ne précise pas exactement quelle technologie est employée ni comment sont établies les listes de sites bloqués.

Un service activé par défaut

L’un des points qui suscite le plus de réactions concerne son activation automatique. Contrairement à de nombreuses options de sécurité qui nécessitent l’accord de l’utilisateur, Navigation Protégée est activée par défaut sur les lignes fibre.

Les clients peuvent contourner temporairement ce filtrage en configurant un serveur DNS tiers dans les paramètres de leur box. Toutefois, cette modification disparaît après une réinitialisation de l’équipement.

Pour désactiver définitivement le service, SFR précise qu’il faut en faire explicitement la demande auprès de son service client.

L’opérateur indique également que ce filtrage ne vise pas les sites illégaux en eux-mêmes, comme certaines plateformes de partage de fichiers, mais uniquement les sites identifiés comme dangereux ou frauduleux.

Des interrogations sur le contrôle du filtrage

Si certains abonnés saluent l’arrivée d’une protection supplémentaire contre les tentatives de phishing ou les logiciels malveillants, d’autres s’inquiètent du manque de transparence autour des critères utilisés pour bloquer certains sites.

Des internautes affirment notamment avoir constaté le blocage de sites d’information ou d’opinion, alimentant le débat sur les risques de faux positifs lorsqu’un filtrage est appliqué directement par un fournisseur d’accès.

Autre élément relevé ces dernières semaines : EfficientIP, présenté comme un partenaire français par SFR, est en cours de rachat par le fonds d’investissement américain Francisco Partners, une opération révélée au printemps.

Des alternatives existent

Les utilisateurs qui souhaitent conserver la maîtrise de leur filtrage peuvent toujours utiliser leur propre service DNS.

Il existe par exemple des solutions publiques proposant des listes de blocage contre les sites malveillants, à l’image de DNS4EU, ou d’autres services spécialisés permettant de personnaliser le niveau de protection.

Avec Navigation Protégée, SFR rejoint ainsi les opérateurs qui cherchent à intégrer davantage de sécurité directement au niveau du réseau. Reste que son activation par défaut et le peu d’informations techniques communiquées sur son fonctionnement alimentent déjà le débat autour de l’équilibre entre protection des utilisateurs et contrôle de leur navigation.

Source : Next

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox