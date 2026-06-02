SFR lance une nouvelle protection intégrée à ses offres Fibre

SFR annonce le lancement de « SFR Navigation Protégée », un nouveau dispositif de sécurité intégré directement à ses offres Fibre. Cette protection est déployée sans surcoût pour les abonnés SFR Fibre et RED by SFR, qu’ils soient déjà clients ou nouveaux souscripteurs.

Face à la multiplication des tentatives de phishing, des sites frauduleux et des escroqueries en ligne, l’opérateur entend renforcer la sécurité de la navigation Internet de ses abonnés. Selon SFR, cette nouvelle protection fonctionne directement au niveau du réseau et de la box internet, sans nécessiter l’installation d’une application ou d’un logiciel supplémentaire.

Concrètement, lorsqu’un appareil est connecté à la box Fibre de l’opérateur en Wi-Fi ou via un câble Ethernet, les sites identifiés comme malveillants peuvent être bloqués avant même leur chargement. La détection repose sur une base de données alimentée par EfficientIP, une entreprise française spécialisée dans la sécurité DNS et l’analyse des menaces en ligne.

SFR indique que la liste des sites à risque est mise à jour en continu afin de prendre en compte les nouvelles campagnes de fraude et les sites malveillants récemment détectés. L’opérateur affirme également que cette protection n’a pas d’impact sur les performances de la connexion internet.

Une protection basée sur l’analyse DNS

La solution repose sur la technologie DNS, un élément essentiel du fonctionnement d’Internet qui permet de traduire les noms de domaine en adresses IP. En filtrant certaines requêtes DNS, il devient possible d’empêcher l’accès à des sites identifiés comme dangereux avant même qu’ils ne s’affichent dans le navigateur.

Pour alimenter cette protection, EfficientIP s’appuie notamment sur des outils d’analyse automatisée et sur l’exploitation de données collectées à l’échelle d’Internet afin d’identifier les menaces émergentes.

En complément de cette protection intégrée, SFR met également à disposition :

un service permettant de signaler un site bloqué à tort ou, au contraire, de demander l’analyse d’un site jugé suspect ;

un outil de vérification accessible à tous, clients ou non, afin de savoir si un site internet est considéré comme frauduleux par EfficientIP avant de le visiter.

Le déploiement de « SFR Navigation Protégée » a débuté ce 2 juin 2026 et concerne l’ensemble des abonnés Fibre de SFR et RED by SFR. Selon l’opérateur, l’activation est automatique et ne nécessite aucune intervention de la part des utilisateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox