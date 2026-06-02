Disney+ baisse encore ses tarifs sur toutes ses formules, et ça dure plus longtemps

Quelques jours seulement après la fin de sa précédente opération commerciale, Disney+ lance déjà une nouvelle série de promotions. Les trois formules du service bénéficient de réductions pendant six mois, avec des économies pouvant atteindre 24 € sur la période.

À peine une offre promotionnelle terminée qu’une nouvelle prend déjà le relais. Disney+ lance une nouvelle campagne de réductions sur l’ensemble de ses abonnements, avec des remises valables pendant six mois. Si les rabais sont un peu moins généreux que lors de la précédente opération, leur durée plus longue permet aux abonnés de réaliser des économies sur une période étendue.

Les nouveaux clients, mais aussi certains anciens abonnés éligibles, peuvent désormais profiter de tarifs réduits sur les trois formules proposées par Disney+. L’offre Standard avec publicité est ainsi affichée à 5,99 € par mois pendant six mois au lieu de 6,99 €. Cette formule permet de regarder les contenus en qualité Full HD (1080p) et sur deux écrans simultanément.

L’abonnement Standard, sans publicité pendant les programmes, bénéficie également d’une remise. Son tarif passe à 8,99 € par mois pendant six mois, avant de revenir à son prix habituel de 10,99 €. Cette formule inclut notamment le téléchargement des contenus pour un visionnage hors connexion.

Enfin, la formule Premium est proposée à 11,99 € par mois pendant six mois au lieu de 15,99 €. Elle reste l’offre la plus complète du service avec la prise en charge de la 4K HDR, du Dolby Atmos et jusqu’à quatre écrans utilisés simultanément.

Un engagement minimum de six mois

Contrairement à certaines promotions ponctuelles, cette opération s’accompagne d’un engagement de six mois. Les abonnés peuvent demander la résiliation à tout moment, mais celle-ci ne prendra effet qu’à l’issue de la période minimale d’engagement.

Disney n’a pour l’instant pas communiqué de date de fin pour cette nouvelle campagne promotionnelle. Cette offre intervient alors que la plateforme enrichit son catalogue avec plusieurs nouveautés attendues. Les abonnés pourront notamment découvrir la cinquième saison de la série à succès The Bear. Disney+ prévoit également l’arrivée de plusieurs productions japonaises, dont les deux premières saisons de My Hero Academia ainsi que le film Dragon Ball Super : Broly. Les amateurs de cinéma classique pourront également retrouver plusieurs œuvres emblématiques comme L’Atalante ou Le Feu Follet.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox