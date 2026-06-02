Amazon Prime Day revient avec quatre jours de bonnes affaires et des offres exclusives

Le Prime Day 2026 se déroulera du 23 au 26 juin. Amazon promet des réductions sur des centaines de milliers de produits, avec des offres sur des marques populaires comme Dyson, JBL, Garmin, Adidas ou Moulinex.

Amazon prépare le retour de son grand rendez-vous commercial de l’année. Le Prime Day 2026 se tiendra du 23 juin à 00h01 au 26 juin à 23h59, avec quatre jours de promotions réservées aux abonnés Amazon Prime. L’événement promet des réductions sur des centaines de milliers de références dans toutes les catégories, avec des offres sur de grandes marques et de nombreux services de l’écosystème Amazon. Comme chaque année, Amazon met en avant ce qui est présenté comme les prix les plus bas de l’année sur une vaste sélection de produits. Les membres Prime pourront profiter de réductions sur des marques populaires telles qu’Adidas, Braun, Calor, Dyson, Electrolux, Fisher-Price, Garmin, JBL, Moulinex ou encore Ninja.

L’édition 2026 introduira également les « Offres Prime Stars », des promotions thématiques renouvelées chaque jour de l’événement, avec des réductions pouvant atteindre 40 % sur certaines sélections de produits.

Selon Thomas Muller, directeur Insights Europe d’Amazon, cette nouvelle édition doit permettre aux consommateurs de préparer l’été, anticiper la rentrée ou simplement réduire leurs dépenses sur les achats du quotidien. Le géant du commerce en ligne souligne également que des offres exclusives sont déjà accessibles avant même le lancement officiel du Prime Day sur plusieurs services de son écosystème.

Au-delà des produits physiques, plusieurs services bénéficieront d’offres spéciales pendant l’événement.

Les abonnés Prime n’ayant jamais testé Amazon Music Unlimited pourront profiter de quatre mois gratuits. Audible sera également proposé avec trois mois offerts, tandis que Prime Video affichera jusqu’à 50 % de réduction sur une sélection de films et de séries. La rubrique Mode & Sport d’Amazon proposera jusqu’à 30 % de réduction sur certains articles de voyage, équipements sportifs et collections de mode, tandis que les produits du quotidien profiteront également de nombreuses promotions sur les soins, l’hygiène, le café ou encore les appareils de beauté.

Amazon met également en avant son service Amazon Haul, avec 30 % de remise supplémentaire dès l’achat de deux articles et la livraison gratuite à partir de 15 euros. Comme lors des précédentes éditions, Amazon profitera du Prime Day pour mettre en avant sa boutique « La Vitrine Française », qui regroupe plus de 12 millions de références fabriquées en France ou proposées par des entreprises françaises.

Des promotions sont notamment annoncées sur des marques comme Castel Frères, Clairefontaine, DIM ou St Michel, mais également sur des PME régionales telles qu’Eminence dans l’Hérault ou Novoma en Haute-Garonne. Amazon rappelle également l’existence de plusieurs outils destinés à aider les abonnés à repérer les promotions les plus intéressantes. Les listes d’envies permettent par exemple de suivre automatiquement les baisses de prix sur certains produits.

L’entreprise met aussi en avant Rufus, son assistant d’achat basé sur l’intelligence artificielle générative, capable de recommander et comparer des produits selon les besoins des utilisateurs. De son côté, Amazon Lens permet d’identifier rapidement un produit à partir d’une photo, d’un code-barres ou d’une capture d’écran.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox