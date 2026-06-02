Comme Free, Bouygues Telecom franchit un cap et intègre désormais des chaînes FAST directement dans son bouquet TV

L’offre TV des abonnés Bbox s’étoffe avec l’arrivée de 11 nouvelles chaînes gratuites. Contrairement à la précédente intégration de chaînes FAST via Pleio TV, ces nouveaux contenus sont accessibles directement depuis la grille des chaînes de l’opérateur.

Bouygues Telecom continue d’enrichir son offre télévisuelle. Après avoir lancé le mois dernier un partenariat avec Netgem permettant d’accéder à une vingtaine de chaînes FAST via la plateforme Pleio TV, l’opérateur passe à l’étape suivante en intégrant désormais plusieurs chaînes gratuites directement dans sa grille TV. L’opérateur vient en effet d’ajouter 11 nouvelles chaînes accessibles à ses abonnés équipés d’une offre Bbox avec télévision. Parmi elles figurent huit chaînes issues de l’univers RMC/BFM ainsi que trois chaînes FAST provenant de Pluto TV.

Cette évolution marque une différence importante avec la précédente initiative de Bouygues Telecom. En mai dernier, les chaînes FAST étaient proposées via un service distinct, accessible à travers la plateforme Pleio TV développée par Netgem. Cette fois, les nouvelles chaînes bénéficient d’une intégration directe dans le plan de service TV de l’opérateur, au même titre que les chaînes traditionnelles.

Huit nouvelles chaînes RMC/BFM

Les abonnés peuvent désormais retrouver les chaînes suivantes :

RMC WOW (canal 130)

RMC Mystère (canal 131)

RMC Alerte Secours (canal 134)

After Foot TV (canal 195)

RMC J’irai dormir chez vous (canal 227)

RMC Mecanic (canal 237)

BFM Grands Reportages (canal 250)

RMC Talk Infos (canal 251)

Ces chaînes thématiques proposent principalement des documentaires, des reportages, des émissions emblématiques du groupe RMC BFM ou encore des contenus consacrés à l’actualité et au sport. Bouygues Telecom accueille également trois chaînes FAST directement dans son univers TV :

Blue Bloods (canal 96)

Detective Conan (canal 141)

One Piece (canal 144)

Ces chaînes diffusent leurs programmes en continu, gratuitement et financés par la publicité, selon le modèle FAST (Free Ad-supported Streaming Television), qui rencontre un succès croissant auprès des opérateurs et des plateformes de streaming.

Une stratégie qui se rapproche de celle de Free

Avec cette intégration directe dans sa numérotation TV, Bouygues Telecom adopte une approche similaire à celle déjà mise en place par Free. L’opérateur de Xavier Niel a en effet intégré depuis plusieurs mois de nombreuses chaînes FAST directement dans l’interface Oqee et dans son bouquet Freebox, notamment grâce à des partenariats avec Rakuten TV et Pluto TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox