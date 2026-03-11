Après Free, Bouygues Telecom permet désormais à ses abonnés Bbox d’accéder à des chaînes FAST

Bouygues Telecom signe un nouveau partenariat et permet l’accès à 20 chaînes FAST gratuites pour ses abonnés Bbox.

Bouygues Telecom enrichit à son tour son offre télévisuelle avec l’arrivée de chaînes FAST (Free Ad-supported Streaming TV), ces chaînes gratuites financées par la publicité. L’opérateur vient d’annoncer le déploiement d’une nouvelle offre reposant sur Netgem, déjà partenaire pour le cloud gaming, qui permettra à l’ensemble du parc TV de Bouygues Telecom d’accéder à une sélection de chaînes thématiques supplémentaires.

Une vingtaine de chaînes FAST disponibles pour les abonnés Bbox

Dans le cadre de cet accord, Netgem étend la distribution de Pleio TV, son service de chaînes FAST, à l’ensemble du parc TV de Bouygues Telecom. Les abonnés Bbox peuvent ainsi découvrir une vingtaine de nouvelles chaînes gratuites, couvrant plusieurs thématiques.

La sélection vise différents publics : la génération Z avec des chaînes comme ADN ou Eclutch, les amateurs de musique avec Qwest, les passionnés de cuisine avec TV5 Monde+ Chefs, ou encore les fans de telenovelas avec Passion Novelas, Passion Bollywood ou Fréquence Novelas.

Pour proposer cette offre clé en main, Netgem s’appuie sur son propre écosystème technologique, incluant notamment un système d’insertion publicitaire côté serveur (SSAI), des infrastructures de diffusion et des solutions de monétisation publicitaire. Ce modèle est déjà utilisé par l’entreprise sur d’autres marchés, notamment au Royaume-Uni depuis 2020.

« Dans un contexte où les usages TV évoluent rapidement, avec des spectateurs qui veulent plus de choix, plus de personnalisation et plus de simplicité, Bouygues Telecom a pour ambition de proposer en permanence le meilleur de la télévision. Grâce à Pleio et à ses chaînes FAST, nous ouvrons encore davantage le champ des découvertes pour nos abonnés », explique Marc Laurier, directeur marketing de Bouygues Telecom.

Une tendance déjà adoptée par Free

L’arrivée de chaînes FAST chez Bouygues Telecom s’inscrit dans une tendance déjà bien installée dans le secteur. Free propose en effet depuis plusieurs mois ce type de chaînes gratuites à ses abonnés Freebox. L’opérateur a notamment noué un partenariat avec Rakuten TV afin d’intégrer plusieurs chaînes FAST directement dans son univers TV. En octobre 2025, lors de la refonte de Oqee by Free, plus d’une vingtaine de chaînes FAST supplémentaires avaient également été ajoutées à l’offre.

La différence notable concerne toutefois l’intégration dans l’interface. Chez Free, les chaînes FAST apparaissent directement aux côtés des chaînes linéaires classiques dans l’interface Free TV, ce qui permet d’y accéder comme à n’importe quelle chaîne traditionnelle. Du côté de Bouygues Telecom, l’accès se fera via une plateforme dédiée, reposant sur l’univers Pleio TV de Netgem, et non directement dans la liste principale des chaînes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox