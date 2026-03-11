Canal+ signe avec OpenAI et Google Cloud pour offrir une expérience ultra-personnalisée à ses abonnés, et transformer sa production avec l’IA

Canal+ mise sur l’IA avec OpenAI et Google Cloud pour transformer la production de films et la consommation de contenus sur son application.

À l’occasion de la présentation de ses résultats annuels ce 11 mars, Canal+ a annoncé une nouvelle étape dans sa transformation technologique. Le groupe a dévoilé un partenariat stratégique avec Google Cloud et OpenAI afin d’intégrer massivement l’intelligence artificielle dans sa plateforme de streaming et dans ses processus de production. L’un des objectif est de proposer une découverte de contenus plus intuitive et ultra-personnalisée à ses 40 millions d’abonnés dans le monde.

Dans le détail, Canal+ va exploiter les technologies d’intelligence artificielle de Google Cloud pour moderniser ses opérations internes et améliorer la recommandation de contenus sur son application. L’objectif est d’indexer l’ensemble de son catalogue afin d’affiner les suggestions proposées aux abonnés et d’offrir une expérience plus personnalisée. Ce déploiement concernera l’ensemble des marchés où l’application Canal+ est disponible, en Europe comme en Afrique, avec un lancement prévu à partir de juin 2026, rapporte Reuters.

Le partenariat prévoit également l’utilisation de Veo 3, l’outil de génération vidéo développé par Google. Celui-ci permettra aux équipes de production et aux sociétés partenaires travaillant sur des films soutenus par Canal+ de prévisualiser certaines scènes avant le tournage ou encore de recréer des moments historiques à partir d’une simple photographie d’archives. Selon le groupe, ces technologies devraient accélérer les processus créatifs tout en ouvrant de nouvelles possibilités pour la production audiovisuelle.

Parallèlement, Canal+ va intégrer l’intelligence artificielle d’OpenAI afin d’améliorer l’expérience de recherche sur sa plateforme. Les abonnés pourront ainsi trouver des films, séries ou événements sportifs simplement en formulant une requête en langage naturel. Pour l’heure les détails de l’accord n’ont pas été rendu publique. Le groupe précise que ces nouveaux outils seront déployés dans un environnement technique sécurisé et que la propriété intellectuelle ainsi que les droits sur ses contenus resteront protégés. Canal+ vise désormais 100 millions d’abonnés d’ici 2030, notamment après l’acquisition du groupe africain MultiChoice.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox