Free Mobile : l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité eSIM se précise

Une nouveauté repérée dans iOS 27 bêta 1 laisse entrevoir l’arrivée du transfert d’eSIM entre iPhone et Android pour les abonnés Free Mobile.

Une petite ligne repérée dans la première bêta d’iOS 27 pourrait simplifier la vie de nombreux abonnés Free Mobile. Selon les observations de Tiino, membre bien connu de la communauté Free, Apple a ajouté la prise en charge du transfert d’eSIM entre iOS et Android pour l’opérateur de Xavier Niel. Jusqu’à présent, le transfert direct d’une eSIM entre un iPhone et un smartphone Android n’était pas proposé chez Free Mobile. Les abonnés souhaitant changer d’écosystème devaient généralement passer par la génération d’un nouveau QR Code ou effectuer certaines démarches depuis leur espace abonné. Cette situation pourrait bientôt appartenir au passé.

Dans les nouveaux fichiers « carrier bundles » et « country bundles » intégrés à iOS 27 bêta 1, Tiino a repéré l’apparition d’une nouvelle compatibilité concernant Free Mobile : le transfert d’eSIM iOS vers Android est disponible. Concrètement, cette évolution permettrait aux abonnés de transférer plus facilement leur profil eSIM lors du passage d’un iPhone vers un smartphone Android compatible, mais aussi dans l’autre sens.

Cette fonctionnalité est déjà proposée par certains opérateurs dans plusieurs pays et permet de migrer une ligne mobile en quelques étapes directement depuis les réglages du téléphone, sans avoir à demander une nouvelle eSIM.

Une disponibilité attendue avec la version finale d’iOS 27

Comme souvent avec ce type d’évolution, la présence de la fonctionnalité dans la première bêta d’iOS ne signifie pas qu’elle est immédiatement accessible à tous les utilisateurs. En revanche, son intégration dans les paramètres opérateurs laisse penser que Free Mobile est désormais prêt à la prendre en charge. Sauf changement d’ici là, la fonctionnalité devrait être déployée au moment de la sortie grand public d’iOS 27.

Les abonnés Free Mobile équipés d’un iPhone et envisageant un passage vers Android, ou inversement, pourraient ainsi bénéficier d’un processus beaucoup plus simple pour conserver leur ligne mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox