Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom stabilisent pour la 1ère fois en dix ans la consommation énergétique de leurs réseaux

L’Arcep constate une stabilisation inédite de la consommation énergétique des réseaux télécoms en France en 2024, après plusieurs années de hausse continue. Une évolution portée notamment par la transition accélérée du cuivre vers la fibre optique, jugée bien plus efficace sur le plan énergétique.

Les opérateurs mettent leur énergie là où il faut et cela fonctionne ! Dans la cinquième édition de son enquête annuelle « Pour un numérique soutenable », le gendarme des télécoms indique que la consommation énergétique des réseaux fixes et mobiles a atteint 4,1 TWh en 2024, un niveau stable par rapport à l’année précédente, c’est une première depuis 2017.

Dans le détail, les réseaux mobiles d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom continuent toutefois de consommer davantage d’énergie, avec une hausse de 4 % sur un an. L’Arcep explique cette progression par l’augmentation des usages mobiles, avec une consommation moyenne de données en hausse de 1,8 Go par carte SIM en 2024, mais aussi par l’extension continue des réseaux mobiles. Cette hausse est néanmoins compensée par le recul marqué de la consommation énergétique des réseaux fixes traditionnels. La consommation des boucles locales fixes chute ainsi de 16 % en un an, conséquence directe de l’extinction progressive du réseau cuivre au profit de la fibre optique.

Les émissions de gaz à effet de serre des opérateurs télécoms restent quant à elles relativement stables, avec une hausse limitée à 1 % en 2024, proche de l’évolution globale observée en France (-0,9 %). L’Arcep souligne cependant que les émissions directes des opérateurs diminuent de 5 % sur un an.

La consommation électrique grimpe encore dans les data centers

En parallèle, l’Arcep alerte sur la progression continue de l’empreinte environnementale des centres de données. Malgré des gains d’efficacité, leur consommation électrique a augmenté de 12 % en 2024 pour atteindre 2,7 TWh, tandis que leurs émissions de gaz à effet de serre ont bondi de 23 %. Le régulateur note également une forte concentration géographique des infrastructures, principalement en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox