Free va renforcer sa couverture 4G et 5G pour la 1ère fois dans ces 3 festivals de musique

Plusieurs dizaines de milliers de festivaliers sont attendus ce week-end. Free prévoit des renforts réseau temporaires pour améliorer les connexions 4G et 5G au Cercle Festival, à Marvelous Island et aux Papillons de Nuit.

Free va sortir les grands moyens pour éviter les saturations réseau dans plusieurs festivals de musique ce week-end. L’opérateur a annoncé le déploiement de stations mobiles temporaires afin de renforcer la couverture 4G et 5G sur trois événements particulièrement fréquentés. Sur son compte Free 1337, l’opérateur explique vouloir booster la connexion de ses abonnés sur place.

📢 Nos stations mobiles @Free reprennent du service sur différents évènements cette semaine 🎉 ➡️ Objectif : booster votre connexion 4G/5G+ pour que vous profitiez à 100% sans coupure et partagez vos souvenirs en toute fluidité 📸🚀 pic.twitter.com/y740T8JlWp — Free 1337 (@Free_1337) May 21, 2026

Ces installations mobiles permettront d’absorber l’afflux massif de connexions généré par les milliers de festivaliers présents sur place, entre vidéos, stories, live, messages et partage de photos.

Premier rendez-vous concerné : le Cercle Festival, organisé du 22 au 24 mai au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, en Seine-Saint-Denis. Free promet une couverture renforcée pour cet événement électro atypique, organisé entre avions historiques et fusée Ariane 5. L’opérateur sera également présent au Marvelous Island Festival, à Torcy en Seine-et-Marne, les 23 et 24 mai. Là encore, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues sur la plage pour assister aux concerts techno, house et melodic.

Enfin, Free annonce aussi un renfort réseau pour le festival Papillons de Nuit, à Saint-Laurent-de-Cuves dans la Manche. L’événement normand, qui se déroule du 22 au 24 mai, devrait accueillir près de 90 000 festivaliers autour d’une programmation mêlant pop, rock, rap et chanson française.

Ce type de dispositif repose généralement sur des antennes mobiles temporaires, parfois installées sur des camions ou structures démontables, afin d’augmenter localement la capacité du réseau mobile pendant les grands rassemblements. Les opérateurs utilisent de plus en plus cette solution lors des festivals, événements sportifs ou grands concerts, où les infrastructures classiques peuvent rapidement être saturées par le nombre d’utilisateurs connectés simultanément.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox