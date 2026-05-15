Free TV en panne : impossible pour les abonnés Freebox et Free Mobile d’accéder aux chaînes, des messages d’erreur incohérents s’affichent

Depuis la nuit dernière, de nombreux abonnés Free signalent des difficultés majeures pour accéder aux chaînes sur l’application Free TV. Sur mobile comme sur la version web, plusieurs messages d’erreur empêchent le lancement des flux TV.

Panne importante pour Free TV. Depuis plusieurs heures, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux et les forums communautaires. En cause : l’impossibilité d’accéder aux chaînes en direct via l’application de télévision de Free, aussi bien sur smartphone que sur navigateur web selon nos premières constatations.

Sur la version mobile iOS et Androd, un message “Erreur réseau #1005” apparaît au lancement des chaînes, accompagné de la mention : “Connexion instable. Veuillez vérifier votre ligne réseau”. Pourtant, la connexion internet fonctionne normalement chez les abonnés concernés.

Sur la version web de Free TV, un autre message particulièrement étrange s’affiche dès l’accueil du service. Celui-ci évoque cette fois un problème lié à un bloqueur de publicité ou à une configuration réseau spécifique : “Adblock est intégré à votre navigateur, un anti-malware ou bien vous avez une configuration réseau spécifique. Pour continuer l’expérience Free TV, vérifiez vos paramètres.”

Le plus surprenant est que certains utilisateurs touchés assurent ne disposer d’aucun Adblock actif. Même en désactivant protections, extensions ou antivirus, les chaînes restent inaccessibles. Le dysfonctionnement semble donc provenir directement de la plateforme Free TV ou de son système de détection, possiblement devenu trop agressif ou défaillant après une modification technique côté serveur. Pour l’heure, Free n’a pas encore communiqué officiellement sur l’origine de l’incident ni sur un éventuel délai de résolution. Ici, le bouton “Comment autoriser l’application” renvoie simplement vers un article du site de l’assistance Free aidant à résoudre les problèmes d’affichage.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox