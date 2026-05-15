Apple active enfin le RCS chiffré, mais Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR ne sont pas encore prêts

Apple commence à activer le chiffrement de bout en bout des messages RCS sur iPhone avec iOS 26.5, en partenariat avec Google. Mais en France, aucun opérateur ne prend encore en charge cette évolution.

Apple a officialisé le 11 mai le début du déploiement en bêta du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS échangés entre iPhone et Android. Une avancée majeure pour ce successeur moderne du SMS, qui permet déjà l’envoi de photos en meilleure qualité, les accusés de réception ou encore les discussions de groupe enrichies. La nouveauté, c’est que les conversations RCS compatibles doivent désormais afficher une nouvelle icône de cadenas dans l’application Messages, signe que les échanges sont protégés par un chiffrement de bout en bout. Concrètement, seuls les participants à la conversation pourront lire les messages échangés, ni les opérateurs ni Apple ou Google ne pouvant y accéder.

Mais pour les utilisateurs français, il faudra encore attendre. Selon le fouineur bien connu de la communauté Free, Tiino-X83, aucun des quatre grands opérateurs français, à savoir Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom, n’a encore activé cette nouveauté. En cause : l’absence de mise à jour des « carrier bundles », ces profils opérateurs intégrés à iOS qui permettent d’activer certaines fonctionnalités réseau et de messagerie. Autrement dit, même avec iOS 26.5 installé, les utilisateurs ne verront pas encore apparaître le cadenas dans leurs conversations RCS. Une mise à jour opérateur sera nécessaire avant que le chiffrement puisse être activé sur les réseaux des opérateurs.

Apple précise par ailleurs cette nouveauté est en cours de déploiement pour les utilisateurs d’iPhone sous iOS 26.5 avec des opérateurs compatibles, ainsi que pour les utilisateurs Android disposant de la dernière version de Google Messages. Le chiffrement est activé par défaut et doit progressivement s’étendre aux conversations nouvelles comme existantes. Le groupe de Cupertino rappelle toutefois qu’iMessage reste selon lui « le meilleur moyen de communiquer entre appareils Apple », ce dernier étant chiffré de bout en bout depuis ses débuts.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox