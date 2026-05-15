Insolite : un câble de fibre optique peut… écouter vos conversations

Utilisés pour transporter Internet et détecter les séismes, certains câbles de fibre optique peuvent aussi capter les vibrations produites par des conversations humaines.

On associe généralement la fibre optique à Internet très haut débit. Pourtant, ces câbles pourraient aussi avoir une capacité beaucoup plus inattendue : capter des conversations à proximité.

Des chercheurs ont en effet montré qu’une technologie utilisée pour détecter les tremblements de terre avec des câbles de fibre optique peut également enregistrer les vibrations produites par la voix humaine. Avec l’aide d’une intelligence artificielle, ces signaux peuvent ensuite être transformés en transcription en temps réel.

Des câbles capables de détecter des vibrations

Cette technique repose sur ce qu’on appelle le « Distributed Acoustic Sensing » (DAS). Le principe consiste à envoyer des impulsions laser dans un câble de fibre optique afin d’analyser les minuscules variations des signaux réfléchis à l’intérieur du câble.

À l’origine, cette méthode sert surtout à surveiller les séismes, les volcans ou encore certains mouvements au sol. En pratique, la fibre agit un peu comme une immense chaîne de capteurs capables de ressentir des vibrations tout au long du câble. Mais les chercheurs ont voulu tester une autre utilisation plus surprenante : les sons produits par des conversations humaines.

Lors d’une expérience présentée au congrès de l’Union européenne des géosciences, des scientifiques de l’université d’Édimbourg ont placé un haut-parleur à proximité d’un câble utilisé pour étudier l’érosion côtière. Ils y ont diffusé de la musique, des sons purs et de la parole.

Résultat : certaines fréquences de la voix humaine ont bien été détectées par la fibre. Les chercheurs ont ensuite utilisé Whisper, un outil de transcription basé sur l’intelligence artificielle, pour transformer les données récupérées en texte lisible quasiment en temps réel.Les scientifiques expliquent toutefois que plusieurs conditions précises étaient nécessaires pour obtenir des résultats exploitables.

La technique ne fonctionne pas partout ni dans toutes les configurations. Dans les tests réalisés, seuls certains câbles exposés en surface et enroulés sur eux-mêmes permettaient de capter correctement les vibrations de la parole. Les conversations pouvaient être détectées jusqu’à environ cinq mètres du câble. En revanche, il suffisait d’enterrer la fibre sous une vingtaine de centimètres de terre pour fortement dégrader les résultats. Les câbles tendus en ligne droite captaient également beaucoup moins bien les voix.

Autrement dit, la fibre optique ne se transforme pas soudainement en gigantesque réseau d’écoute secret. Mais l’étude montre que ces infrastructures peuvent, dans certains cas précis, récupérer davantage d’informations que prévu.

Les chercheurs soulignent surtout les implications potentielles pour la vie privée et la sécurité. Le DAS est déjà capable de détecter des mouvements de véhicules, des navires ou même certaines activités sous-marines. Certains spécialistes évoquent d’ailleurs des usages militaires possibles, notamment avec les câbles sous-marins.

Concernant la voix humaine, les scientifiques estiment qu’il pourrait être nécessaire de filtrer certaines fréquences afin d’éviter la capture involontaire de conversations lors des recherches scientifiques. Malgré ces questions, les chercheurs rappellent que cette technologie reste très utile pour la surveillance des séismes, des infrastructures ou de phénomènes naturels. Mais cette étude montre qu’un simple câble de fibre optique peut parfois faire bien plus que transporter Internet.

Source : Science

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox