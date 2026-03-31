Découvrez la carte des destinations incluses en illimité dans Free Max

Free a frappé fort avec une offre illimitée en France pouvant même remplacer une box, mais aussi à l’étranger avec 135 destinations avec data illimitées incluses. Mais qu’en est-il des destinations manquantes ? Une carte communiquée par l’opérateur permet de bien s’en rendre compte.

Une révolution en France pour l’illimité, en Europe avec l’abolition des frontières, et dans le monde avec plus de 135 destinations où les abonnés Free Max ont accès à la data en roaming sans se soucier d’une quelconque limité. Cette “triple révolution”, comme présentée par Nicolas Thomas ce matin, en a surpris plus d’un. Si nous avons déjà publié la liste officielle des destinations annoncées par Free dans cet article, Xavier Niel a publié l’une des slides de présentation permettant de se représenter plus facilement à quel point la majorité du territoire est couvert par les accords négociés pour Free Max.

On peut ainsi noter que certaines zone sne sont pas encore totalement rouge. L’opérateur annonçant “plus de 135 destinations”, comprenant également des territoires n’étant pas forcément reconnus comme souverains, des régions (comme l’Alaska ou Hawai), nous nous sommes posé la question : combien de pays “manquent” sur cette carte ? La majorité se trouve en Afrique et au Moyen-Orient, visiblement.

Free a tout de même cherché à couvrir des destinations particulièrement touristiques, y compris les 20 plus populaires pour les Français. Mais on peut noter l’absence de certains destinations tout de même assez visitées comme Cuba, le Chili, le Qatar, les Philippines, le Kenya, la Mongolie ou le Cambodge par exemple. D’autres absents s’expliquent davantage par un contexte politique tendu, comme l’Iran bien sûr. On peut également noter l’absence de l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et du Kosovo, plus proche de nous. Cela peut s’explique notamment par le fait que ces destinations sont envisagées pour rejoindre le programme “Roam like at home” de l’Union Européenne prochainement et ainsi être d’office intégrées dans tous les forfaits européens. Voici la liste des destinations manquantes :

Afghanistan Albanie Andorre Angola Antigua-et-Barbuda Bahamas Barbade Belize Bénin Bhoutan Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cap-Vert Cambodge Cameroun République centrafricaine Tchad Chili Congo République démocratique du Congo Côte d’Ivoire Cuba Djibouti Dominique Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Gambie Ghana Grenade Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Haïti Iran Iraq Jamaïque Jordanie Kenya Kirghizistan Lesotho Liban Liberia Libye Malawi Maldives Îles Marshall Mauritanie Micronésie Mongolie Mozambique Myanmar Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Corée du Nord Pérou Philippines Qatar Rwanda Saint-Kitts-et-Nevis Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les-Grenadines Îles Salomon São Tomé-et-Principe Arabie saoudite Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Soudan du Sud Suriname Syrie Tadjikistan Timor oriental Togo Tonga Trinité-et-Tobago Turkménistan Ouganda Venezuela Yémen Zambie Zimbabwe

Pour rappel, l’opérateur propose une page dédiée, déjà mise à jour avec le forfait Free Max, permettant de connaître le tarif de la data, des appels ou des SMS selon votre forfait pour chacune de ces destinations.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox