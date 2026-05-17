Les nouveautés de la semaine chez Free : mise à jour et évolutions pour les abonnés Freebox, ça bouge aussi chez Free Mobile…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Free lance une nouvelle mise à jour 4.10.2 des Freebox Révolution, Pop, Ultra, Delta et mini 4K. L’opérateur corrige plusieurs bugs, dont un problème d’affichage dans Freebox OS, et renforce la sécurité de ses box. Plus d’infos…

Free enrichit son application Free TV. Déjà disponible depuis plusieurs années sur certaines Freebox, le service de séries et films Blackpills fait son apparition directement dans l’application TV de l’opérateur. Plus d’infos…

Se faire rembourser ses frais d’activation Freebox n’est plus un luxe réservé aux abonnés étant passé par le site web. Dorénavant, si vous souscrivez à une Freebox par téléphone ou via une borne, ou en boutique, vous pouvez donc vous voir proposer la possibilité de vous faire rembourser sur demande les 49€ de frais d’activation de votre Freebox depuis votre espace abonné. Plus d’infos…

Annoncé début avril, le nouveau Backup internet de Free au design vertical apparaît désormais officiellement dans l’Espace Abonné des abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel. Jusqu’à présent, l’ancienne version du boîtier continuait d’y être affichée. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux PC à récupérer, sauvez le monde ou survivez à un naufrage. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile, Free a lancé cette semaine l’option eSIM gratuite sur les Samsung Galaxy Watch. Voici comment en profiter…

Free Mobile lance la portabilité express pour de nombreux nouveaux abonnés. Cette évolution concernerait uniquement les souscriptions à un forfait seul, c’est-à-dire sans achat de smartphone au moment de la commande. Dans le détail, les abonnés optant pour une eSIM, que ce soit via le site web de l’opérateur ou en boutique, bénéficieraient désormais d’un délai de portabilité réduit à trois jours ouvrés. Même chose pour les cartes SIM physiques souscrites directement en boutique via les bornes. Plus d’infos…

À peine plus d’un mois après avoir revu son enveloppe internet à la baisse, Free Mobile modifie une nouvelle fois sa Série Free qui affiche désormais 140 Go en 5G en France métropolitaine pour 10,99€/mois pendant un an, contre auparavant 130 Go à 9,99€/mois. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox