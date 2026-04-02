Free offre plusieurs avantages exclusifs aux abonnés Freebox avec son nouveau forfait mobile illimité Free Max

Derrière son forfait mobile illimité, Free déploie une stratégie bien plus large. En s’appuyant sur Free Family, l’opérateur transforme ses abonnés Freebox en profils privilégiés, avec des avantages tarifaires et pratiques difficilement égalables sur le marché.

Avec son nouveau forfait Free Max, Free ne vise pas seulement à séduire de nouveaux abonnés mobile, mais aussi de potentiels nouveaux clients Freebox grâce à son offre convergente. L’opérateur réserve en effet à ses abonnés fixe une série d’avantages très concrets.

Premier levier, le prix. Là où le forfait Free Max est affiché à 29,99€/mois, les abonnés Freebox peuvent en profiter à 19,99€/mois. Une réduction significative qui s’applique non pas à une seule ligne, mais jusqu’à quatre forfaits. Free pousse ainsi une logique familiale ou multi-équipement, avec un positionnement agressif pour capter davantage d’usages mobiles au sein d’un même foyer. Il poursuit simplement sa stratégie déjà engagée il y a de nombreuses années avec son forfait historique à 19,99€/mois, proposé à 9,99€/mois pendant un an puis 15,99€/mois à ses abonnés Freebox.

Deuxième avantage, la cohérence d’ensemble. En permettant d’associer plusieurs forfaits illimités à une seule Freebox, Free permet clairement de substituer, au moins partiellement, l’usage du fixe. Idéal pour les jeunes étudiants qui ne resteront pas plus d’un an par exemple dans leur logement et qui refuse de prendre une box. En rattachant ce forfait à la Freebox de leurs parents, ils feront également par ailleurs des économies. Enfin, Free simplifie aussi l’entrée dans son offre. La carte SIM/eSIM est offerte aux abonnés Freebox tout comme pour son forfait 5G+, ce qui supprime un coût initial de 10€. Un détail en apparence, mais qui participe à rendre l’offre encore plus accessible.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox