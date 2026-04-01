Interview Univers Freebox : Le DG de Free présente son nouveau forfait révolutionnaire, qui permet de se passer de box

Free lance un forfait “révolutionnaire” avec data illimitée partout : Univers Freebox a interviewé son directeur général

Free a levé le voile ce mardi sur un nouveau forfait mobile présenté comme révolutionnaire. Au programme : data illimitée en France, mais aussi à l’international, avec une promesse claire : pouvoir se passer totalement de box à domicile.

Accessible même sans abonnement Freebox, cette nouvelle offre marque un tournant dans la stratégie de l’opérateur. Grâce au partage de connexion et à l’intégration de Free TV+ (incluant 300 chaines TV et les services de replay associés), Free entend proposer une alternative complète à l’accès Internet fixe.

À l’occasion de cette annonce, Univers Freebox a pu échanger avec Nicolas Thomas, directeur général de Free, qui revient en détail sur les ambitions et les nouveautés de ce forfait pas comme les autres et unique en Europe voire dans le monde.

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox