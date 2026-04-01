Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : un échec d’innovation chez Bouygues, Xavier Niel s’avance trop, Altice déclare la guerre aux Freebox…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … ». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

30 mars 2021 : la première visite d’Oqee sur un autre support

Une première dans l’univers Free : l’interface présente sur sa Freebox Pop s’installe sur un appareil que l’opérateur n’a pas construit. Le 30 mars 2021, l’application Oqee était disponible sur les téléviseurs connectés Samsung pour seulement certains abonnés. La disponibilité s’est depuis très étendue pour être accessible à l’ensemble des abonnés Freebox sur ces appareils et l’application a depuis été lancée sur mobile et sur bien d’autres supports dont les navigateurs web, d’autres modèles de Smart TV… Avec même un changement de nom, et une ouverture aux abonnés mobile et à n’importe qui souhaitant créer un compte. Cependant, Free TV reste toujours accessible pour les abonnés Free sans surcoût.

31 mars 2005 : lancement de la TNT

C’est à 17h30, le 31 mars 2005, qu’est lancée en direct la Télévision Numérique Terrestre en France. Un projet de longue date remontant à une décision en mai 1994 de la Commission Européenne de proposer une norme pour la télévision numérique. Lors de son lancement, la TNT proposera 13 chaînes gratuites ainsi qu’une chaîne payante que vous connaissez bien sûr : Canal +.

01 avril 1999 : World Online, pionnier du RTC en France

World Online France est un fournisseur d’accès à Internet qui a été créé en 1998 et s’est fait connaître en proposant la première offre d’accès illimité en RTC (Réseau Téléphonique Commuté). Cette offre, proposée le 1er avril 1999, était proposée pour les 200 000 premières inscriptions mais n’atteindra jamais ce pallier, puisque le groupe sera pris rapidement dans un scandale financier et fermera en 2001.

1er avril 2020 : Free offre l’accès à plus de 40 chaînes pour supporter la crise

Retour en des temps bien compliqués, au début de la crise du Covid-19. A l’heure où tous les français étaient touchés par la crise sanitaire et confinés, l’opérateur de Xavier Niel annonçait ainsi offrir 42 chaînes mises en clair sur Freebox TV pour une durée d’un mois. Un cadeau un premier avril qui n’avait rien d’une blague mais qui aura redonné le sourire à certains.

Toutes ces chaînes gratuitement, de quoi s’occuper lorsque l’on devait rester chez nous

02 avril 2013 : Bouygues Telecom s’essaye à la vente de smartphone

Ce n’était pas un poisson d’avril en retard. L’opérateur a bien essayé, le 02 avril 2013, de commercialiser ses propres smartphones sous Android. Vous n’en avez probablement pas beaucoup entendu parler, mais le Bouygues Telecom Bs 401, équipé d’un écran 4 pouces, a été commercialisé à 159€ ou à 9.90€ avec des offres d’abonnements. Le smartphone est loin d’être un succès, on peut trouver sur internet quelques avis peu glorieux : batterie faible, retour au SAV fréquent, bugs de l’interface… Si quelqu’un en a déjà eu un, qu’il se manifeste et nous raconte son expérience, nous sommes curieux !

02 avril 2019: Free augmente les débits montant fibre de ses offres Freebox

Une belle hausse pour les amateurs d’upload. L’opérateur de Xavier Niel revoyait en effet le débit ascendant de chaque Freebox le 02 avril 2019, le faisant passer 400 Mbit/s à 600 Mbit/s, soit une hausse de 50%. L’annonce avait bien sûr rendu très enthousiastes les abonnés qui ont pu voir les premiers résultats le jour même. À noter que depuis, ce débit a été amélioré pour de nombreux abonnés Freebox qui peuvent atteindre les 900 Mbit/s.

02 avril 2020 : les opérateurs officiellement qualifiés pour les enchères 5G

Après une période de candidature, Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom sont officiellement candidats et qualifiés pour acquérir de nouvelles fréquences. Le 02 avril 2020, l’Arcep annonce que chaque candidat pourra en effet faire des offres durant les enchères qui se dérouleront, après un retard dû à la crise sanitaire, en septembre de la même année. Ce qu’ils ne manqueront pas de faire, pour lancement commercial à partir de fin novembre.

03 avril 2013 : Xavier Niel annonce déjà travailler sur le successeur de la Freebox Revolution

C’est dans une interview pour 01Net que Xavier Niel a annoncé pour la première fois travailler sur une nouvelle arrivante dans la famille des Freebox qui aurait dû arriver en 2014. Il s’était même permis une pique à la concurrence : « Nos concurrents n’ont visiblement pas trouvé de recette miracle ! Notre Freebox est sortie avec deux ans d’avance et, aussitôt, on s’est mis à travailler sur la nouvelle génération ». Si on peut reconnaître plusieurs qualités à l’opérateur Free, la ponctualité a manqué sur ce coup puisque celle qui sera longtemps appelée la V7 n’arrivera qu’en décembre…2018. Depuis, si l’opérateur affirme généralement travailler sur la prochaine box dès le lancement d’une nouvelle offre, il est bien plus prudent sur les dates…

4 avril 2023 : Iliad se lance dans la cybersécurité

Un premier pas dans un nouveau secteur. Le 4 avril 2023, Iliad renforçait sa présence dans la cybersécurité en prenant une participation majoritaire dans ITrust, spécialiste français du secteur. Sa filiale B2B, Free Pro, lançait ainsi ainsi l’offre Cyber XPR, une solution souveraine et labellisée par l’ANSSI, destinée à protéger les entreprises contre les cybermenaces.

05 avril 2014 : Altice rachète SFR

Trois ans et un jour après avoir racheté SFR aux mains de Vodafone, Vivendi cède à son tour l’opérateur au carré rouge au groupe Altice appartenant à Patrick Drahi et possédant l’opérateur Numéricable. Dans le courant de l’année, Altice rachètera le reste des actions possédées par Vivendi pour posséder intégralement l’opérateur.

05 avril 2019 : Altice coupe ses chaînes sur les Freebox

Une affaire qui a duré jusqu’en août de la même année. Après d’âpres négociations entre les deux groupes concernant la rémunération d’Altice pour la diffusion de ses chaînes et services associés, la situation s’est envenimée.

Le vendredi 5 avril 2019, la maison-mère de SFR annonçait en effet mettre fin à la diffusion de ses chaînes BFMTV et Business ainsi que RMC Découverte et Story) , avec une coupure immédiatement constatée sur les Freebox. Mais l’opérateur de Xavier Niel n’a pas tardé à répliquer en rétablissant la diffusion des chaînes, ce qui a conduit à plusieurs imbroglios et affaires pour finalement trouver un accord, notamment après l’implication d’Orange qui refusait lui aussi de payer, quelques mois plus tard.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox