Free fait gagner un moment unique en famille à l’occasion d’un retour très attendu sur Cartoon Network

Free et Cartoon Network lancent un jeu-concours autour du retour de Regular Show.

Bonne nouvelle pour les familles et les fans d’animation : Free et Cartoon Network s’associent pour organiser un jeu-concours à l’occasion du retour de Regular Show. En jeu, une expérience originale pour des enfants de 8 à 12 ans, avant même la diffusion de la nouvelle série. Ce concours accompagne le lancement de Regular Show : Les Cassettes oubliées, attendu le 11 mai 2026 sur Cartoon Network.

Plutôt qu’un simple lot, Free et Cartoon Network proposent une expérience à vivre. Les gagnants participeront à un après-midi spécial organisé le mercredi 22 avril dans un skatepark outdoor à Neuilly-Plaisance, près de Paris. L’événement est réservé aux enfants de 8 à 12 ans, avec 20 places au total réparties en deux groupes. Les participants seront encadrés sur place et pourront profiter de différentes animations inspirées de l’univers de Regular Show.

Comment participer au concours ?

La participation est simple et accessible à tous. Il suffit de prendre part au jeu-concours Free x Cartoon Network et de répondre correctement aux questions proposées. Cela se passe sur le portail Free à cette adresse et vous pouvez participer jusqu’au 12 avril.

Le questionnaire porte sur l’univers de Regular Show et sur Cartoon Network, avec par exemple des questions sur les personnages comme Mordecai et Rigby, des références à la série ou des éléments liés à l’histoire ou aux récompenses du programme Le principe repose donc sur un quiz rapide, pensé pour être à la fois ludique et accessible aux familles.

Une fois les réponses validées, les participants sont automatiquement inscrits au tirage au sort qui déterminera les gagnants. L’événement aura lieu le 22 avril 2026, entre 14h et 17h, dans un skatepark situé à Neuilly-Plaisance. Les familles devront se rendre sur place par leurs propres moyens.

Sur place, les enfants profiteront notamment d’activités encadrées autour du skate et du street art, dans un cadre inspiré de l’univers de la série.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox