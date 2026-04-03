Free lance sans prévenir un nouveau “Backup internet Freebox” avec un design intelligent et une nouveauté appréciée

Mise à jour : Free nous confirme le lancement de ce nouveau Backup 4G qui propose une meilleure réception grâce à son design vertical.

Repéré à travers un guide officiel, le nouveau Backup 4G de Freebox se modernise avec un design vertical et une meilleure couverture grâce à la 4G 900 MHz. Si l’ancien modèle est encore affiché côté abonnés, tout indique que Free s’apprête à le remplacer.

Free fait évoluer discrètement son dispositif de secours pour ses abonnés Freebox, révèle Tiino-X83 sur X. L’opérateur lance une nouvelle version de son Backup internet 4G, un équipement pensé pour maintenir la connexion en cas de coupure, avec deux évolutions notables à la clé : un design repensé et une compatibilité élargie sur le réseau mobile.

Le principe reste inchangé. Ce boîtier complémentaire prend automatiquement le relais lorsque la connexion fixe tombe, en s’appuyant sur le réseau mobile de Free. Une solution de continuité devenue stratégique à mesure que les usages domestiques dépendent d’une connexion permanente, que ce soit pour le télétravail, le streaming ou les objets connectés. Mais cette nouvelle génération apporte d’abord un changement visible : un format vertical qui tranche avec l’ancienne version qui ressemblait comme deux gouttes d’eau au répéteur WiFi de Free, très plate. Un choix qui n’est pas anodin, puisqu’il facilite aussi le positionnement du boîtier, notamment à proximité d’une fenêtre pour optimiser la réception mobile.

Sur le plan technique, l’évolution la plus intéressante concerne la prise en charge de la bande 4G 900 MHz. Cette fréquence, historiquement utilisée pour la 3G chez Free Mobile, est massivement réallouée à la 4G aujourd’hui. Elle permet une meilleure pénétration dans les bâtiments et une couverture plus robuste dans certaines zones. Concrètement, cela signifie que ce nouveau Backup devrait offrir une connexion de secours plus stable, notamment dans les logements où le signal mobile est habituellement plus difficile à capter.

Côté conditions, Free ne change pas sa stratégie. L’option reste facturée 4,99 €/mois pour les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel. Comme auparavant, l’opérateur continue aussi de proposer ce Backup gratuitement sous forme de prêt via son service après-vente en cas de panne, et ce pour la grande majorité des Freebox, à l’exception des modèles les plus anciens comme la V5 ou la Crystal. Un point reste toutefois à éclaircir pour les abonnés. Pour l’heure, l’ancien modèle de Backup est toujours affiché dans l’espace abonné. Mais la mise en ligne du guide officiel de cette nouvelle version laisse peu de doute sur son déploiement imminent : Free devrait désormais expédier ce nouveau boîtier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox