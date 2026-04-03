Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer, avec des milliers d’années d’écart

Entre stratégie antique à grande échelle et défense de la Terre face à une invasion extraterrestre, la sélection de jeux PC de la semaine mise sur des affrontements intenses et des choix tactiques décisifs.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de deux nouveaux titres à récupérer : un épisode ambitieux de la saga Total War plongé dans l’effondrement de l’âge du bronze et un classique de la stratégie tactique opposant l’humanité à une menace alien. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Total War: PHARAOH DYNASTIES (Epic Games Store). Ce nouvel opus vous plonge au cœur du monde antique, de la mer Égée à la Mésopotamie, en pleine période de bouleversements historiques. Vous devez bâtir votre dynastie, étendre votre empire et guider votre faction à travers les crises de l’âge du bronze.

Le jeu propose une carte de campagne largement étendue, de nombreuses factions jouables et plus de 150 unités à diriger sur le champ de bataille. Entre gestion politique, succession dynastique et batailles massives, chaque décision peut influencer durablement votre héritage.

Et enfin, voici XCOM: Enemy Unknown + Enemy Within (GOG). Dans ce jeu de stratégie, vous incarnez le commandant de l’organisation XCOM, chargée de défendre la Terre contre une invasion extraterrestre.

Vous devez gérer votre base, développer des technologies avancées et diriger vos escouades lors de combats tactiques au tour par tour. L’extension Enemy Within enrichit l’expérience avec de nouvelles capacités, ennemis et ressources, offrant encore plus de profondeur stratégique face à cette menace venue d’ailleurs.

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Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, selon les jeux, il peut être nécessaire de lier votre compte à une plateforme comme Epic Games Store ou de récupérer un code à activer, comme sur GOG.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée. Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox