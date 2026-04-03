Maroc : réseaux, data illimitée, appels… tout ce qui attend les abonnés Free Max sur place

Alors que Free Mobile vient d’étendre la liste des destinations incluses en roaming en les réservant à sa nouvelle offre Free Max, une question se pose toutefois pour les abonnés en règle général : que peut-on réellement faire une fois sur place ? Data incluse, appels, SMS, réseaux partenaires, 4G, 5G, VoLTE … Pour y voir plus clair, nous passons au crible chaque semaine une ou plusieurs destinations incluse dans Free Max à 29,99€/mois et le forfait historique à 19,99€ quand c’est le cas afin de détailler précisément ce qui vous attend lors de vos pérégrinations.

Destination incontournable pour de nombreux Français, ressortissants et voyageurs, le Maroc fait son entrée dans le périmètre de Free Mobile avec une approche bien particulière. Désormais inclus dans le forfait Free Max (uniquement), le royaume chérifien marque une nouvelle étape dans la stratégie de l’opérateur à l’international. Mais derrière la promesse d’un usage sans limite, la réalité sur place dépend fortement des usages, des réseaux disponibles et des technologies accessibles. Voici en détail ce qui attend les abonnés.

Data illimitée

C’est la principale évolution. Avec le forfait Free Max, les abonnés peuvent désormais profiter d’internet mobile en illimité au Maroc, sans enveloppe de data. Un bouleversement pour ceux qui avaient jusqu’ici l’habitude d’acheter des cartes SIM locales ou de passer par des applications d’eSIM avec de la data à la carte. Navigation, streaming, partage de connexion… tous les usages deviennent possibles sans contrainte apparente. Free précise toutefois que cet usage reste soumis à une utilisation dite “raisonnable”, comme c’est déjà le cas en France.

Appels et SMS : une facturation toujours en vigueur

Si la data devient illimitée, les communications classiques restent quant à elles facturées. Depuis le Maroc, les abonnés devront composer avec les tarifs suivants :

0,95€/min pour appeler le Maroc ou la France

2,19€/min vers l’Europe et les DOM

0,70€/min pour les appels reçus

Côté messages :

SMS envoyés : 0,27€

SMS reçus : inclus

MMS envoyés : 1,05€

MMS reçus : 0,76€

Un point important à anticiper, notamment pour les utilisateurs qui privilégient encore les appels traditionnels plutôt que les applications de messagerie.

Trois réseaux partenaires disponibles, 4G généralisée, 5G encore limitée

Au Maroc, Free Mobile ne dispose pas d’infrastructure propre, c’est bien connu. L’opérateur s’appuie sur des accords de roaming avec les acteurs locaux. Les abonnés peuvent ainsi être connectés à Maroc Telecom, inwi et Orange Maroc. La sélection du réseau se fait automatiquement. Sur le plan technique, l’expérience dépend fortement de l’opérateur local utilisé. La 4G est disponible chez les trois réseaux, assurant une couverture globalement solide dans les zones urbaines et touristiques. En revanche, la 5G n’est accessible que via Orange Maroc, et encore de manière limitée selon les zones. Même constat pour la VoLTE, également disponible uniquement chez cet opérateur. Chez Maroc Telecom et inwi, les abonnés devront se contenter d’une expérience plus classique, sans 5G ni optimisation des appels via la 4G. Le Maroc n’est donc pas inclus dans toutes les offres Free Mobile. Contrairement au forfait Free 5G+ à 19,99€ qui propose 35 Go de data dans plus de 115 destinations, le Maroc est ici réservé au forfait Free Max, avec son enveloppe illimitée dans plus de 135 pays. Une différence qui illustre clairement la nouvelle segmentation opérée par Free, avec d’un côté une offre historique toujours compétitive, et de l’autre une formule premium pensée pour les grands voyageurs.

Avant de partir, Free invite d’ailleurs ses abonnés à bien vérifier les conditions de leur forfait et à anticiper leur usage. L’opérateur rappelle notamment : « Prenez connaissance de tous vos tarifs à l’étranger (appels, SMS, MMS et enveloppe internet incluse). Si besoin, optez pour le Forfait Free 5G+ ou le Forfait Free Max, les forfaits parfaits pour voyager ». Une fois sur place, l’opérateur précise qu’un SMS d’information est automatiquement envoyé aux abonnés : « Free vous enverra dès les premières minutes qui suivent votre arrivée un SMS (gratuit), reprenant les informations essentielles pour communiquer depuis votre destination ». Enfin, malgré l’intégration de nombreuses destinations dans ses forfaits, Free recommande de rester prudent sur ses usages : « Sur place, privilégiez le plus souvent possible la connexion Wi-Fi pour naviguer sur internet et passer vos appels/envoyer des messages via les messageries instantanées ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox