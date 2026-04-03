Free Max met-il vraiment au supplice les forfaits voyage de Bouygues Telecom, Sosh et Red by SFR ?

Free Mobile lance Free Max : une révolution pour les voyageurs ? On compare la nouvelle offre avec la concurrence, et on peut clairement voir que deux visions s’opposent.

Avec son nouveau Forfait Free Max à 29,99 €/mois, Free Mobile entend se démarquer sur l’international. L’opérateur mise sur une promesse unique sur le marché, avec de la data illimitée non seulement en France, mais aussi à l’étranger. Face à lui chez les opérateurs grand public, des offres concurrentes plus classiques, proposées par Sosh, RED by SFR et B&You, qui privilégient des enveloppes limitées mais suffisantes pour la majorité des usages.

Free est aujourd’hui le seul opérateur à proposer une data illimitée dans plus de 135 destinations. En face, les concurrents plafonnent généralement entre 35 et 40 Go utilisables hors de France. La contrepartie est clairement visible : un prix plus élevé.

Forfait Prix France Étranger Destinations Free Max 29,99€ Illimitée Illimitée 135 Sosh 15,99€ 200 Go 40 Go 135 Red By SFR 15,99€ 250 Go 35 Go 124 B&You 15,99€ 250 Go 40 Go 110

Une couverture internationale large, mais nuancée

Mais dans le détail, chaque opérateur conserve des avantages spécifiques selon les zones. Le forfait Sosh inclut plusieurs destinations absentes chez Free, notamment en Afrique et au Moyen-Orient : Albanie, Andorre, Arabie Saoudite, Cameroun, Côte d’Ivoire, Qatar ou encore République dominicaine. À l’inverse, Free se distingue sur d’autres zones avec des pays comme Singapour, la Bolivie, le Kazakhstan ou encore des territoires du Pacifique comme les Fidji, les Samoa ou le Vanuatu.

RED conserve certains pays absents chez Free, notamment en Afrique avec le Kenya ou le Nigéria, mais aussi des territoires spécifiques comme les Îles Malouines. De son côté, Free prend l’avantage sur plusieurs zones, notamment en Asie et en Océanie avec des une vingtaine de destinations n’étant pas présente comme le Vietnam, Macao, le Laos ou encore l’Île Maurice.

Face à B&You, Free propose davantage de destinations, notamment en Europe de l’Est, en Asie et en Amérique centrale. B&You conserve toutefois quelques pays absents chez Free comme le Qatar, la Jordanie, le Pérou ou encore certaines destinations africaines comme la Côte d’Ivoire.

Pour visualiser davantage, voici un tableau qui montre d’un côté les destinations présentes chez Free Max n’étant pas dans le forfait concerné, et de l’autre les destinations que le forfait présente, mais qui ne sont pas disponibles chez Free Max, basé sur les brochures tarifaires actuellement disponibles à 9h ce vendredi 3 avril sur le site des opérateurs.

Présent chez Free Max mais absent ici Absent chez Free Max, mais présent ici Forfait Voyage 200 Go Sosh Azerbaïdjan, Bahreïn, Bolivie, Comores, Fidji, Kazakhstan, Kiribati, Koweït, Monaco, Oman, Palaos (Palau), Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Samoa, Sri Lanka, Tanzanie, Vanuatu, Îles Vierges des États-Unis 19 destinations Albanie, Andorre, Arabie Saoudite, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Burkina Faso, Bénin, Cambodge, Cameroun, Chili, Congo (Rép. dém.), Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Jordanie, Kosovo, Philippines, Polynésie française, Pérou, Qatar, République centrafricaine, République dominicaine, Taïwan, Îles Caïmans 25 destinations Forfait Spécial Voyage 250 Go de Red By SFR Azerbaïdjan, Bahreïn, Fidji, Jersey, Kiribati, Koweït, Laos, Macao, Mali, Oman, Palaos (Palau), Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Samoa, Tanzanie, Uruguay, Vanuatu, Viêt Nam, Équateur, Île Maurice 20 destinations Albanie, Andorre, Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, Nigéria, République centrafricaine, Îles Malouines 8 destinations Forfait 250 Go Voyage B&You Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Biélorussie, Costa Rica, Fidji, Géorgie, Indonésie, Kiribati, Koweït, Laos, Macédoine du Nord, Monaco, Nicaragua, Oman, Ouzbékistan, Palaos (Palau), Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salvador, Samoa, Sri Lanka, Tanzanie, Uruguay, Vanuatu, Viêt Nam, Émirats arabes unis, Équateur, Îles Vierges des États-Unis 30 destinations Andorre, Arabie Saoudite, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Jordanie, Pérou, Qatar, République dominicaine, Îles Caïmans, Îles du Cap-Vert 11 destinations

Aucun opérateur ne couvre donc l’ensemble des destinations. Le choix dépendra avant tout des habitudes de voyage, notamment, comme on a pu le voir dans nos commentaires, l’absence d’Andorre est assez critiquée pour l’offre Free Max. Sans oublier que Free inclut également les appels, SMS et MMS illimités depuis plusieurs grandes destinations comme les États-Unis, le Canada ou l’Australie.

Verdict : un prix plus élevé, mais une logique différente

Avec un tarif de 29,99 €/mois, Free Max est nettement plus cher que ses concurrents, tous positionnés autour de 15,99 €. Mais cette différence reflète une stratégie claire : les concurrents proposent des forfaits “suffisants” pour voyager ponctuellement, Free vise un usage sans contrainte, y compris à l’international. La différence réside ainsi en un mot : confort. Selon un sondage Yougov cité par l’opérateur, la majorité des français qui voyagent à l’étranger coupent leur data par peur du hors forfait, et restreignent ainsi leurs usages lorsqu’ils voyagent, peu importe l’opérateur. Avec Free Max, la crainte du hors forfait s’envole et les abonnés peuvent ainsi se trouver dans l’une des 135 destinations et utiliser leurs forfaits comme ils le feraient en France, voir l’utiliser comme une box de poche. Sont également à prendre en compte les infrastructures et accords présents dans chacune des destinations (réseaux, technologie, couverture…) ainsi que le surcoût engendré par une potentielle surutilisation de data à l’étranger selon chaque forfait.

Ainsi, oui, le forfait Free Max n’est pas à portée de toutes les bourses si on parle uniquement de l’aspect voyage. Mais son prix reste relativement bas quant à la complexité des accords nécessaires pour proposer de l’illimité à l’international. Et le choix pourra être fait de s’orienter vers un forfait confortable qui exclut la crainte du hors-forfait une fois le territoire français quitté, ou un forfait moins cher, en coupant sa data et en cherchant perpétuellement du WiFi face au risque de faire gonfler la facture. Quant à l’illimité en France et aux services inclus, il est aussi là encore question d’usage, mais là encore, le confort de Free Max pourra séduire ceux prêts à mettre 30€ dans un forfait seul, ou à remplacer leur box par un forfait en partage de connexion pour une facture allégée et un usage en mobilité illimité.

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox