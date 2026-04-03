Quitter Bouygues Telecom pour Free Max ? Free vous rembourse les frais de résiliation, et même parfois plus

Depuis la généralisation des frais de résiliation chez Bouygues Telecom pour ses offres mobile sans engagement, quitter l’opérateur n’est plus totalement neutre. Aujourd’hui avec son nouveau forfait Free Max, Free n’hésite pas à rappeler qu’il rembourse ces frais. Dans un cas précis, les abonnés se verront même offrir l’eSIM/SIM.

Alors que Bouygues Telecom a introduit dès fin avril 2025 des frais de résiliation de 5 euros sur ses offres B&You, avant d’étendre récemment cette pratique à l’ensemble de ses forfaits mobiles sans engagement y compris via ses filiales comme NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom , changer d’opérateur implique désormais un coût pour ses abonnés.

Un détail qui peut freiner certains abonnés au moment de passer à une offre plus musclée comme Free Max, avec sa data illimitée en France et dans plus de 135 destinations. Pour lever cet obstacle, Free Mobile rappelle sur la page de sa nouvelle offre, rembourser jusqu’à 10 euros de frais de résiliation. Une somme qui couvre donc intégralement les 5 euros facturés par Bouygues Telecom. L’opérateur détaille d’ailleurs précisément la marche à suivre via un lien explicatif.

Première condition, conserver son numéro de téléphone lors du changement d’opérateur. La portabilité est en effet indispensable pour bénéficier de ce remboursement. Ensuite, la facture de résiliation doit correspondre strictement aux informations du nouvel abonnement Free (nom, prénom et numéro). Une fois la SIM ou eSIM activée, l’abonné dispose d’un délai de quatre mois pour effectuer sa demande depuis son Espace Abonné Free Mobile, en joignant une facture lisible mentionnant clairement les frais de résiliation (hors éventuels mois restants dus en cas d’engagement). Le remboursement est ensuite effectué par virement bancaire, à condition d’avoir activé le prélèvement automatique.

Mieux encore, les abonnés Bouygues Telecom souhaitant passer à Free Max peuvent se voir offrir la carte SIM/eSIM (facturée 10€). Il suffit pour cela d’être abonné Freebox ou Box 5G de Free. Quitter Bouygues Telecom pour Free Max peut donc au final ne rien coûter du tout. Les frais de résiliation sont aussi remboursés par SFR et Sosh.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox