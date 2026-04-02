Le saviez-vous : Free permet aux abonnés Freebox d’éviter bien des contorsions en cas de mise à jour ou de bug

Vous pouvez redémarrez votre serveur Freebox et même certains Players sans aucun effort.

Vous en avez assez de vous plier en quatre pour débrancher et rebrancher votre Freebox en cas de souci de connexion ou de mise à jour ? Tous les abonnés Freebox peuvent toujours redémarrer facilement leur serveur à distance, mais la méthode a légèrement évolué. Il suffit désormais de lancer Application Free sur votre smartphone (disponible sur iOS et Android), puis de sélectionner votre serveur Freebox dans l’interface avant de cliquer sur l’option de redémarrage. Patientez ensuite quelques instants pendant que votre box redémarre. Cette manipulation était auparavant réalisée via Freebox Connect, mais Free a fait évoluer son écosystème vers une application tout-en-un. Gestion de la Freebox, du WiFi, mais aussi de votre espace abonné Free Mobile et Freebox : tout est désormais centralisé.

L’application Freebox Connect reste encore disponible, mais elle est vouée à disparaître “prochainement” selon l’opérateur. À noter également une évolution côté matériel qui a début en 2024: les Freebox les plus récentes, comme les modèles Ultra et les Pop WiFi 7, disposent d’un bouton marche/arrêt intégré, permettant un redémarrage manuel sans passer par une application.

Et pour le Player TV ?

Saviez-vous qu’il est aussi possible de redémarrer votre Player TV ? Cette fonctionnalité concerne uniquement les Freebox Révolution, mini 4K et Devialet. En revanche, les Player des Freebox Pop et Ultra ne peuvent pas être redémarrés via l’application. Pour ces modèles, deux solutions sont possibles : débrancher puis rebrancher l’alimentation, ou utiliser la télécommande avec un appui long sur la touche “Arrêt”, puis sélectionner “Redémarrer” dans le menu affiché à l’écran. En cas de panne plus importante, un bouton reset est également disponible sur certains Player, comme ceux de la Freebox Révolution ou du Player TV Free 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox