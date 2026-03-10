Free annonce la disparition “prochainement” de son application Freebox Connect

Le clap de fin pour Freebox Connect est désormais d’actualité, l’application Free va devenir l’unique porte d’entrée pour gérer à la fois son compte Free et les fonctionnalités liées à sa Freebox.

Lancée en 2020 en marge de l’arrivée tambour battant de la Freebox Pop, l’application Freebox Connect va bientôt tirer sa révérence. Free nous l’a révélé ce 10 mars en annonçant la fin prochaine de cette application dédiée à la gestion de ses box. « L’application Freebox Connect sera ainsi amenée à disparaître prochainement, afin de regrouper l’ensemble des fonctionnalités au sein d’une seule et même application. »

Depuis le début de l’année 2026, l’opérateur a en effet fusionné les fonctionnalités de Freebox Connect avec celles de l’app Free. Cette dernière, dédiée jadis à l’espace abonné Freebox et Free Mobile, permet désormais aussi de gérer sa box et son réseau domestique. Les utilisateurs peuvent notamment y retrouver le contrôle parental, le partage du Wi-Fi via QR Code ou encore la gestion des équipements connectés.

Durant cette phase de transition, Freebox Connect a continué d’être maintenue. L’application reste aujourd’hui encore utilisable ou téléchargeable pour les abonnés et a même bénéficié récemment de mises à jour visant principalement à corriger des bugs et améliorer sa stabilité. Mais les nouvelles fonctionnalités se concentrent désormais sur l’application Free. La dernière évolution en date, l’amélioration de la télécommande virtuelle permettant de piloter certaines Freebox depuis son smartphone, n’a par exemple été déployée que dans cette application. Le passage de relais est donc désormais engagé.

