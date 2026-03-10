Free lance une nouveauté demandée par ses abonnés mobile dans son application Free

La gestion des lignes secondaires fait son apparition dans l’application Free.

Free poursuit l’évolution de son application mobile Free en y intégrant une nouvelle fonctionnalité destinée aux abonnés disposant de plusieurs lignes. Désormais, la gestion des lignes secondaires est directement accessible depuis l’application Free, sans avoir besoin de se reconnecter à différents espaces abonnés.

Avec cette mise à jour, les abonnés Free Mobile peuvent administrer l’ensemble de leurs lignes depuis une seule interface. Concrètement, il devient possible de consulter la consommation de data d’un enfant, vérifier le crédit d’appel d’un proche, activer une option ou encore commander un nouveau smartphone pour une ligne rattachée. L’objectif est de centraliser les principales actions et informations afin de simplifier la gestion quotidienne des abonnements. Cette évolution vise donc particulièrement les familles ou les abonnés disposant de plusieurs lignes mobiles. Les informations essentielles comme les forfaits, les factures, les consommations ou encore certains paramètres sont désormais regroupées dans un même espace, accessible en quelques clics depuis l’application. Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de cliquer sur ses propres initiales en haut à droite de l’écran d’accueil.

L’application Free est disponible sur Android et iOS pour les abonnés Free Mobile ainsi que pour les détenteurs d’une Freebox Ultra, Freebox Ultra Essentiel, Freebox Pop, Série Spéciale Freebox Pop S ou Freebox Révolution Light, sous réserve de disposer d’un smartphone ou d’une tablette compatible et d’une connexion mobile ou Wi-Fi.

