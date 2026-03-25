Bouygues Telecom impose de nouveaux frais à de nombreux abonnés, c’était à prévoir

Bouygues Telecom étend ses frais de résiliation à l’ensemble de ses forfaits sans engagement. Une évolution discrète, mais qui concerne désormais bien plus d’abonnés qu’auparavant.

Après avoir introduit des frais de résiliation de 5 euros sur ses offres B&You et même chez les MVNO qu’il a racheté, Bouygues Telecom va plus loin. L’opérateur applique désormais cette mesure à tous ses abonnés mobiles sans engagement, y compris ceux dont le forfait se trouve sous sa marque principale.

Selon les informations communiquées aux abonnés, dévoilées sur X, ces frais de 5 euros entreront en vigueur à partir du 27 juillet 2026. Cette évolution ne concerne pas uniquement les nouveaux clients : les abonnés actuels sont également concernés. Ces derniers ont commencé à être informés par email. Celle-ci précise que des frais seront appliqués en cas de résiliation du forfait mobile, tout en indiquant que le prix mensuel et les autres conditions restent inchangés.

Une résiliation sans frais possible pendant 4 mois

Conformément au Code de la consommation, cette modification contractuelle ouvre toutefois un droit aux abonnés actuels. Ils disposent d’un délai de quatre mois à compter de la notification pour résilier leur offre sans frais.

Pour l’heure, cette évolution reste relativement discrète. Les brochures tarifaires de l’opérateur ne sont pas encore toutes à jour, mais la mesure apparaît déjà dans les mentions légales. Tous les clients ne sont pas concernés. Les forfaits incluant un téléphone avec engagement ne sont pas touchés par cette évolution, ces offres intégrant déjà des conditions de résiliation spécifiques.

Avec cette généralisation des frais de résiliation, Bouygues Telecom continue donc sur sa lancée, bien qu’il soit le seul grand opérateur à imposer ce type de frais. De son côté, Free a par exemple mis en place un remboursement de ces frais à hauteur de 10€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox