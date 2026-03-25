Abonnés Freebox : il y a du changement sur votre espace abonné, faites cette manipulation pour éviter de mauvaises surprises

Une évolution discrète mais importante vient d’être mise en place pour les abonnés Freebox : le code achat n’est désormais plus activé par défaut.

Jusqu’à récemment, toute opération payante réalisée depuis un player Freebox, qu’il s’agisse de VOD, d’abonnements à des services ou de chaînes, nécessitait la saisie d’un code achat. Une sécurité systématique qui permettait d’éviter les achats involontaires, notamment dans un cadre familial.

Le code achat désactivé par défaut

Depuis le 20 mars, Free a modifié ce fonctionnement, indique le très informé Tiino sur X. Désormais, le code achat n’est plus automatiquement demandé, que ce soit pour les nouveaux abonnés ou pour ceux déjà clients. Concrètement, cela signifie que certains contenus ou services payants peuvent être souscrits directement depuis l’interface TV, sans validation supplémentaire.

Cette évolution ne supprime pas totalement le code achat. Il reste bien disponible, mais doit désormais être activé manuellement par l’abonné. Pour le remettre en place, il suffit de se rendre dans l’espace abonné Freebox, rubrique TV, puis de réactiver l’option dédiée.

Si cette simplification peut fluidifier l’expérience utilisateur, elle soulève aussi des questions côté sécurité, en particulier dans les foyers avec enfants. Sans code achat actif, les risques d’achats accidentels ou non autorisés augmentent mécaniquement. Il est donc recommandé aux abonnés souhaitant garder un contrôle strict de vérifier rapidement leurs paramètres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox