Après Bouygues Telecom, trois de ses opérateurs imposent désormais des frais de résiliation sur leurs forfaits mobiles

Bouygues Telecom étend sa politique de frais de résiliation sur les forfaits mobile à ses MVNO.

Après B&YOU, trois autres opérateurs de téléphonie mobile annoncent à leur tour l’instauration de frais de résiliation sur leurs forfaits sans engagement. Une évolution qui marque un tournant pour un marché jusqu’ici habitué à la gratuité de la sortie. En mai dernier, Bouygues Telecom avait déjà ouvert la voie en informant discrètement ses abonnés B&YOU de l’arrivée de frais de résiliation fixés à 5 euros. Une première en France, qui laissait présager un possible effet domino, même si des opérateurs, notamment Free, ont vite réagi en mettant en place une procédure de remboursement des frais de résiliation.

Ce scénario se confirme. NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom ont à leur tour annoncé la mise en place de frais de résiliation identiques. Là encore, l’information a été transmise par mail aux abonnés. À compter du 18 mai 2026, la résiliation d’un forfait chez ces opérateurs coûtera 5 euros.

Un changement qui n’a pas vraiment grand chose de surprenant étant donné que ces trois opérateurs sont sous le contrôle de… Bouygues Telecom, justement. La mesure s’applique aussi bien aux nouveaux clients qu’aux abonnés disposant déjà d’un forfait actif. Autrement dit, personne n’y échappe, sauf à prendre les devants.

Comme le prévoit la réglementation en cas de modification unilatérale du contrat, les abonnés disposent d’un délai de quatre mois à partir de la réception du mail pour résilier leur forfait sans payer ces nouveaux frais. Une période durant laquelle il est possible de comparer les offres et, si besoin, de changer d’opérateur.

Source : Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox