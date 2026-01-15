Orange teste un nouvel usage surprenant pour son réseau de fibre optique

Et si la fibre optique permettait de détecter les fuites d’eau ? C’est l’expérimentation qu’a lancé l’opérateur historique.

On connaît la fibre optique pour Internet très haut débit. Mais cette infrastructure enterrée pourrait bientôt servir à bien autre chose. Orange teste actuellement une technologie innovante, appelée fiber sensing, capable de transformer les câbles de fibre optique en véritables capteurs acoustiques. Une avancée prometteuse pour repérer les fuites d’eau sans creuser ni casser.

Une idée simple, mais ingénieuse

Le principe est étonnamment simple : utiliser les vibrations du sol pour détecter ce qui se passe sous nos pieds. Lorsqu’une canalisation d’eau fuit, même légèrement, elle génère des vibrations et des ondes sonores imperceptibles à l’oreille humaine. Ces vibrations se propagent dans le sol et atteignent les câbles de fibre optique situés à proximité.

Grâce à un équipement spécial, un signal lumineux est envoyé dans la fibre. Une petite partie de cette lumière revient toujours vers sa source. Lorsque la fibre est soumise à une vibration, la lumière renvoyée change légèrement. En analysant ces variations, le système est capable de détecter un événement, d’en comprendre la nature et de le localiser précisément.

L’un des grands avantages de cette technologie est qu’elle s’appuie sur une infrastructure existante. La France dispose de centaines de milliers de kilomètres de fibre optique enterrée, souvent à proximité des réseaux d’eau. Orange, par exemple, exploite environ 700 000 kilomètres de réseaux souterrains.

Résultat : pas besoin d’installer de nouveaux capteurs ni de lancer des travaux lourds. La fibre devient un immense réseau de surveillance invisible, capable d’observer ce qui se passe sous terre en continu.

Une aide précieuse pour préserver l’eau

Dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, la détection rapide des fuites est un enjeu majeur pour les collectivités. Aujourd’hui, certaines fuites peuvent passer inaperçues pendant des semaines, voire des mois, entraînant des pertes importantes.

Le fiber sensing permettrait de repérer ces fuites plus tôt, d’intervenir plus rapidement et de limiter le gaspillage. La technologie est capable de distinguer une fuite d’autres sources de vibrations, comme le passage d’un véhicule ou l’ouverture d’une trappe, à condition d’être correctement calibrée selon la nature du sol.

Le système ne peut toutefois pas être utilisé partout. Il fonctionne uniquement dans les zones où les canalisations d’eau et les câbles de fibre optique sont suffisamment proches. De plus, son déploiement devra être économiquement viable pour les gestionnaires de réseaux. Pour réduire les coûts, Orange envisage d’élargir les usages du fiber sensing à d’autres domaines, comme la surveillance du trafic, la sécurité des infrastructures ou la détection d’incidents, afin de mutualiser les investissements.

Des tests concluants avec Veolia

Pour valider la technologie sur le terrain, Orange a mené des essais en partenariat avec Veolia. Les équipes ont d’abord identifié des zones où les réseaux d’eau et de fibre se superposent, puis installé les équipements d’analyse dans des centraux téléphoniques. Après une phase de calibrage, les alertes détectées par le système ont été comparées à la réalité sur le terrain.

Les premiers résultats sont jugés encourageants. Si la technologie tient ses promesses à grande échelle, la fibre optique pourrait bientôt jouer un rôle clé bien au-delà d’Internet, en devenant un outil discret mais efficace au service des collectivités et de la préservation de l’eau.

Source : Réseaux VRD

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox