Netflix continue de frapper fort et décroche la distribution exclusive des films de Sony Pictures après leur sortie en salles

Netflix renforce encore son catalogue mondial. Le géant du streaming a conclu un nouvel accord pluriannuel avec Sony Pictures Entertainment, qui permettra à ses abonnés de découvrir en exclusivité les films du studio après leur exploitation en salles, a révélé Reuters ce 15 janvier.

Le mastodonte de la SVOD ambitionne d’asseoir un peu plus sa suprématie. Netflix va devenir la plateforme de streaming exclusive des films Sony Pictures à l’issue de leur sortie cinéma et de leur première fenêtre en vidéo à la demande. Cette exclusivité s’étendra sur une période de 18 mois, avant que les films ne basculent ensuite vers Disney. Le déploiement de cet accord se fera progressivement à partir de la fin de l’année, au rythme de l’ouverture des droits dans chaque territoire, pour une disponibilité mondiale complète attendue début 2029.

Parmi les titres très attendus concernés par ce partenariat figurent Spider-Man : Au-delà du Spider-Verse, le film en prises de vues réelles The Legend of Zelda produit par Nintendo, The Nightingale avec Dakota et Elle Fanning, ainsi que les quatre films consacrés aux Beatles réalisés par Sam Mendes, réalisateur oscarisé. Le catalogue de Sony inclut également des succès récents comme Uncharted, Anyone But You, Venom : The Last Dance ou encore It Ends With Us, qui viendront renforcer l’attractivité de l’offre Netflix dans les années à venir.

Pour Netflix, cet accord garantit un flux régulier de films issus d’un grand studio hollywoodien, alors que la plateforme mise de plus en plus sur des contenus sous licence pour compléter ses productions originales. Le service détient déjà des droits similaires sur les films Sony dans plusieurs régions clés, notamment aux États-Unis, en Allemagne et en Asie du Sud-Est, mais ce nouvel accord marque une montée en puissance à l’échelle mondiale.

Côté Sony, ce partenariat offre une visibilité et un débouché sécurisés pour ses films après leur passage en salles, dans un contexte où les studios réévaluent leurs stratégies de distribution à long terme, sous l’effet de la transformation des usages et du poids croissant du streaming dans la consommation de cinéma. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été rendues publiques.

Cette annonce intervient dans une période de recomposition intense du secteur des médias et du streaming, où les grands acteurs cherchent à consolider leurs positions et à sécuriser des catalogues premium capables d’attirer et de fidéliser un public mondial toujours plus concurrentiel. Elle intervient surtout alors que Netflix s’apprête à racheter Warner Bros. Discovery s’apprête à racheter les actifs de studio et de streaming de Warner Bros Discovery.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox