Soldes : les abonnés Free Mobile profitent de remises renforcées en plus d’avantage exclusif mais il faudra faire vite

Déjà avantagés toute l’année, les abonnés Free Mobile bénéficient actuellement d’offres encore plus attractives sur les iPhone reconditionnés CertiDeal. À l’occasion des soldes, un mail a été envoyé aux clients de l’opérateur, tandis qu’un week-end promotionnel exceptionnel vient renforcer les réductions, en plus des –5 % habituels réservés aux abonnés Free.

CertiDeal, partenaire de Free Mobile pour la vente de smartphones reconditionnés, muscle ses promotions en pleine période de soldes. Les abonnés de l’opérateur ont récemment reçu un courriel les invitant à profiter d’une remise immédiate de 20 € sur l’ensemble du site du spécialiste français du reconditionnement, cumulable avec l’avantage exclusif de –5 % réservé aux clients Free Mobile. Mais ce n’est pas tout : jusqu’au 19 janvier, CertiDeal va plus loin avec un week-end promotionnel exceptionnel, proposant des remises encore plus élevées que celles initialement annoncées.

Des remises boostées le temps du week-end

Selon les visuels affichés sur le site de CertiDeal, les promotions évoluent temporairement :

–30 € sur tout le site avec le code SOLDES30

–40 € sur les MacBook reconditionnés avec le code SOLDES40

Ces réductions viennent s’ajouter à l’avantage Free Mobile, soit –5 % supplémentaires après validation du statut d’abonné dans l’Espace Abonné Free. Un cumul qui permet d’obtenir des prix particulièrement compétitifs sur les iPhone reconditionnés. Parmi les modèles actuellement mis en avant, on retrouve l’iPhone 13 à partir de 294,49 €, l’iPhone 14 dès 337,24 €, l’iPhone 12 Pro à partir de 294,49 € et l’iPhone 15 proposé dès 455,99 €. Tous les appareils sont reconditionnés en France, garantis 30 mois, et bénéficient d’un délai d’essai de 30 jours, des arguments clés pour rassurer les consommateurs.

Comment bénéficier de l’avantage Free Mobile

Pour profiter de la remise exclusive de –5 % réservée aux abonnés Free Mobile, la démarche reste inchangée, à savoir commander un smartphone sur le site CertiDeal, confirmer son abonnement Free Mobile depuis l’Espace Abonné, rubrique Les reconditionnés CertiDeal. Même les non-abonnés peuvent bénéficier de l’offre en souscrivant à un forfait Free Mobile après l’achat, comme le précise CertiDeal.

