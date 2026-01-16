Les 3 nouveaux Xiaomi Redmi Note 15 débarquent chez Free Mobile : 5G+, débits élevés et offres attractives

Grâce aux nouveaux Redmi Note 15 de Xiaomi, Free poursuit sa stratégie, proposer des smartphones compatibles 5G+ et performants sur son réseau.

Free étoffe son catalogue de smartphones avec l’arrivée des Xiaomi Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro et Redmi Note 15 Pro+, désormais disponibles dans sa boutique en ligne. Ces nouveaux modèles, tous compatibles 4G et 5G+ sur l’ensemble des fréquences françaises, ont été testés par les équipes de Free afin d’en mesurer les performances sur son réseau mobile. Ces terminaux sont également compatibles avec les services avancés de l’opérateur, VoLTE, VoWiFi et VoNR, de quoi garantir une qualité d’appel optimale, y compris en zones couvertes principalement en 5G.

Redmi Note 15 5G, l’entrée de gamme déjà très performante

Modèle le plus accessible de la gamme, le Redmi Note 15 5G affiche déjà des performances solides sur le réseau Free, indique Free_1337. En 5G : jusqu’à 1 304 Mb/s en téléchargement et 133 Mb/s en envoi et en 4G : jusqu’à 524 Mb/s en téléchargement et 81 Mb/s en envoi Proposé en version 256 Go, il est affiché à un tarif particulièrement agressif après remboursements, avec un coût total ramené à 225 € sur 24 mois via Free Flex avec une option d’achat à 32 euros.

Redmi Note 15 Pro 5G, avec Smart Band 10 incluse

Le Redmi Note 15 Pro 5G se distingue non seulement par ses performances, mais aussi par une offre packagée attractive, Free incluant actuellement une Smart Band 10 offerte. les performances mesurées sur le réseau Free : en 5G : jusqu’à 1 173 Mb/s en téléchargement et 125 Mb/s en envoi et en 4G : jusqu’à 551 Mb/s en téléchargement et 149 Mb/s en envoi. Le coût total après remboursements ( 2 ODR 40 +20 euros, ) est de 345 € sur 24 mois, toujours via Free Flex avec option d’achat de 32 euros.

Redmi Note 15 Pro+ 5G, le plus rapide de la gamme

Positionné comme le modèle le plus premium de la série, le Redmi Note 15 Pro+ 5G affiche les meilleurs résultats sur le réseau mobile de Free : 5G : jusqu’à 1 178 Mb/s en téléchargement et 123 Mb/s en envoi et 4G : jusqu’à 575 Mb/s en téléchargement et 151 Mb/s en envoi. Disponible en 256 Go, il bénéficie également de plusieurs offres de remboursement cumulées, permettant de réduire significativement son prix final à 435€ avec option d’achat de 50€.

Pour accompagner le lancement de cette nouvelle gamme, Free propose plusieurs offres de remboursement sur demande, selon les modèles, soit jusqu’à 50 € remboursés par le constructeur et 20 € supplémentaires sous forme d’avoir sur facture Free Mobile.

