Paramount vient chercher le soutien d’Emmanuel Macron pour tenter de racheter Warner Bros et contrer Netflix

Paramount multiplie les soutiens en Europe pour contrer Netflix dans la course au rachat de Warner Bros

Paramount intensifie ses démarches pour obtenir le soutien des autorités européennes dans sa tentative de rachat de Warner Bros, face à la concurrence de Netflix. Selon Bloomberg, des représentants du groupe américain ont récemment rencontré Emmanuel Macron, ainsi que des responsables britanniques et des membres de la Commission européenne. Ces échanges visent à sécuriser des appuis politiques, cruciaux alors que les régulateurs européens et américains devront bientôt se prononcer sur l’opération.

Les discussions avec Emmanuel Macron revêtent une importance particulière, souligne Bloomberg. La France, historiquement sensible aux acquisitions touchant son secteur audiovisuel, pourrait jouer un rôle clé dans l’arbitrage à venir.

Dans cette course, Paramount Skydance (PSKY) propose une offre globale pour l’ensemble de Warner Bros Discovery (WBD), valorisé à 108 milliards de dollars, dette incluse. De son côté, Netflix ne vise qu’une partie des actifs, excluant notamment les chaînes CNN et Discovery, que WBD souhaite introduire en Bourse sous le nom Global Networks. La valorisation de Netflix s’élève à 82,7 milliards de dollars, hors Global Networks.

La tension monte également sur le plan juridique : PSKY a saisi la justice américaine, accusant le conseil d’administration de WBD de favoriser Netflix dans sa communication aux actionnaires. Alors que Warner Bros Discovery privilégie l’offre de Netflix, ayant à nouveau refusé la proposition de Paramount, le géant mise sur le soutien politique et juridique pour faire pencher la balance en sa faveur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox