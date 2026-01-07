Rachat de Warner Bros. : un nouveau refus pour Paramount, bonne nouvelle pour Netflix

Warner Bros. Discovery rejette à nouveau l’offre de Paramount Skydance et maintient son choix en faveur de Netflix.

Warner Bros. Discovery (WBD) a une nouvelle fois repoussé l’offre de rachat formulée par Paramount Skydance, pilotée par David Ellison. Le groupe a officiellement rejeté, le 7 janvier, la huitième proposition de reprise, une offre intégralement en numéraire à 30 dollars par action, estimant qu’elle ne présentait pas de meilleures garanties que l’accord déjà conclu avec Netflix.

Dans un document transmis au régulateur américain, le conseil d’administration de WBD juge l’offre de Paramount Skydance insuffisante, tant en valeur qu’en sécurité d’exécution. Le groupe met en avant les risques financiers majeurs liés à cette opération, notamment un montage reposant sur un endettement massif et des financements incertains. WBD souligne également le caractère non contraignant de la proposition, Paramount Skydance se réservant la possibilité d’en modifier les termes ou de s’en retirer.

À l’inverse, le conseil d’administration réaffirme sa confiance dans l’accord signé avec Netflix. Celui-ci prévoit une transaction évaluée à 27,75 dollars par action, mêlant numéraire et actions, ainsi que le maintien pour les actionnaires de WBD d’une participation dans la future entité Discovery Global, issue de la scission programmée des activités. WBD insiste sur la solidité financière de Netflix, sa capacité de financement et la flexibilité opérationnelle offerte jusqu’à la finalisation de l’opération.

Malgré les concessions récentes de Paramount Skydance, dont une garantie financière personnelle de Larry Ellison et un relèvement des indemnités de rupture, Warner Bros. Discovery estime que ces ajustements ne compensent pas les risques et les coûts potentiels pour ses actionnaires. Le groupe recommande donc une nouvelle fois de ne pas apporter leurs titres à l’offre de Paramount Skydance et de soutenir le projet de fusion avec Netflix, jugé plus sûr et plus créateur de valeur à long terme.

Source : Variety

