Free Mobile annonce une évolution pour ses abonnés, avec l’option MVV désormais activée par défaut

La messagerie vocale visuelle (MVV) devient la norme chez Free Mobile, avec une activation par défaut sans surcoût pour les abonnés concernés.

Free Mobile fait évoluer l’expérience de ses abonnés en activant désormais par défaut la Messagerie Vocale Visuelle sur la majorité des téléphones compatibles. Une décision qui fait suite notamment à plusieurs mises à jour concernant cet outil, qui a été rendu compatible avec la plupart des modèles android en 2024. Cette fonctionnalité gratuite permet de consulter directement, depuis l’écran du smartphone, la liste des messages vocaux laissés sur le répondeur, sans avoir à composer un numéro. Les messages peuvent être écoutés dans l’ordre souhaité, offrant une gestion plus simple et plus rapide de la messagerie vocale.

L’activation automatique concerne la plupart des smartphones récents. Les abonnés qui ne souhaitent pas utiliser la MVV peuvent toutefois la désactiver facilement. Pour une désactivation temporaire, il suffit d’envoyer « STOP » par SMS au 2052, un numéro gratuit. Elle pourra alors se réactiver automatiquement après un certain temps ou lors d’un changement de téléphone compatible. Pour une désactivation définitive, l’envoi du mot « BLOCK » au 2052 permet de bloquer la fonctionnalité de manière permanente, y compris en cas de changement d’appareil. À tout moment, la MVV peut être réactivée en envoyant « IOS » pour un iPhone ou « ANDROID » pour un smartphone Android au même numéro.

Free Mobile précise que l’activation de la messagerie vocale visuelle entraîne la désactivation des notifications classiques de répondeur par SMS. Par ailleurs, les abonnés au forfait à 2 euros ou au forfait 0 euro doivent rester vigilants, la MVV utilisant des données mobiles pour fonctionner.

