Sosh donne un coup de fouet à l’un de ses forfaits, et c’est gratuit pour les abonnés

Forfaits mobile à 20,99 € : Sosh ajoute à ses clients de la DATA en France et en Europe sans augmentation de prix.

Bonne nouvelle pour les abonnés Sosh ! À l’occasion de la nouvelle année, l’opérateur low-cost d’Orange enrichit l’un de ses forfaits phares sans toucher au tarif. Les titulaires du forfait à 20,99 € par mois bénéficieront désormais de 300 Go de data en 5G sur le territoire français, ainsi que de 50 Go utilisables en Europe (hors Suisse et Andorre). Le tout, sans engagement et sans surcoût.

Cette amélioration de l’offre sera mise en place automatiquement à compter de la prochaine date de facturation de chaque client, entre le 7 janvier et le 7 février. Aucun changement de forfait ni action n’est requise : la mise à jour sera effective sans intervention de votre part.

Les abonnés concernés recevront une notification par SMS leur annonçant l’enrichissement de leur forfait. Cette évolution s’inscrit dans la volonté de Sosh de proposer toujours plus de services à ses utilisateurs, sans alourdir la facture.

Elle concerne deux offres différentes facturées 20,99€ : les forfaits 200 Go et 140 Go 5G qui comprenaient jusqu’à présent 35 Go d’internet mobile en Europe et dans les DOM

Cette évolution permet aussi d’harmoniser l’offre entre anciens et nouveaux abonnés. Le forfait 20,99 € proposé aux nouveaux clients intégrait déjà ces volumes de data depuis quelque temps.

Source : Alloforfait

