Free Mobile annonce la disponibilité de sa Messagerie Vocale Visuelle pour la plupart des smartphones Android

Si vous êtes doté d’un smartphone Android, vous pouvez bénéficier de la Messagerie Vocale Visuelle (MVV) de Free Mobile nativement.

Une bonne nouvelle alors que l’application a disparu du Play Store récemment. Free annonce à travers son compte officiel Free 1337 que la MVV est désormais disponible “au plus grand nombre sur les téléphones Samsung / Honor / Google Pixel / Xiaomi / Nokia / …“. Elle avait déjà été rendue disponible en 2022 pour les smartphones Honor et les Samsung avec One UI 5.1 au minimum.

Pour les autres smartphones, elle est incluse dans l’application téléphone de Google, avec une nécessité cependant : l’application doit en être à sa version 139 ou plus récente. Le service est automatiquement activé si votre téléphone compatible est détecté sur le réseau Free Mobile. Free 1337 précise cependant que si vous souhaitez l’utiliser par WiFi, il peut être nécessaire de disposer de la version 142 de l’application téléphone de Google. Si vous souhaitez la mettre à jour, visitez ce lien.

Dernière précision : dans le cas où vous quittez l’écosystème Android, l’opérateur vous invite à désactiver le service sur votre espace abonné Free Mobile.

