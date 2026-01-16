IA, expérience utilisateur… France Télévisions se réorganise autour du streaming, “un chantier immense”

Un projet énorme pour se mettre à jour et pouvoir continuer la mission du service public.

« J’engagerai dès ce mois-ci la plus importante réorganisation du groupe depuis vingt ans, a annoncé ce jeudi matin Delphine Ernotte, sa présidente, lors des vœux aux salariés. Celle qui mettra le numérique au cœur de nos activités. Elle fera du streaming et de notre présence sur les médias sociaux la part principale de notre activité. » Le service audiovisuel public entend ainsi devenir un média numérique après avoir peaufiné le projet d’une énorme restructuration, qui devrait concerner 60% des salariés.

Tout cela part d’un simple constat : « Que cela plaise ou non, la télévision linéaire ne sera plus un usage dominant d’ici 2030, lâche Stéphane Sitbon-Gomez, l’actuel directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Or, notre organisation a été pensée à l’origine pour le linéaire. Le digital étant simplement considéré comme l’une de ses extensions. », une observation soutenue notamment par le fait que Netflix veuille racheter Warner par exemple et que les géants se bousculent pour prendre des parts du marché. Et France Télévisions ne veut pas être distancé. « Nous devons devenir un éditeur aussi bien sur linéaire que sur le web ou sur les réseaux sociaux. Nos contenus doivent être présents partout » insiste le groupe, et pour cela, les collaborateurs dédiés au numérique seront à termes répartis au sein des différentes directions du groupe.

Pour appuyer ce projet, deux fonctions seront remontées au niveau du comité exécutif : un poste dédié à l’expérience utilisateur et l’autre à l’IA, avec une direction totalement autonome.« Il faut prendre un temps d’avance sur l’usage de cette technologie, qui sera l’un des fils rouges du mandat de Delphine Ernotte. D’ici 2030, l’IA aura tout transformé au sein du groupe : les métiers, les pratiques, les contenus… Nous voulons faire de France Télévisions un pionnier de l’IA responsable. », des fonctions directement rattachées à la présidente du groupe. Une autre motivation est le maintien pour le service public de sa capacité à remplir ses missions.

D’autant que cette réorganisation doit permettre de générer des économies, alors que le groupe voit sa dotation se réduire chaque année. Le projet complet sera présenté le 21 janvier pour une mise en oeuvre opérationnelle prévue en mai.

Source : Le Figaro

