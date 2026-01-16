Bouygues Telecom et Ericsson veulent lancer le premier “Smart hôpital” de France

La branche Business de l’opérateur annonce un partenariat avec le CHU de Bordeaux afin d’exploiter au maximum les capacités de sa 5G pour transformer l’hôpital.

Bouygues Telecom Business et le CHU de Bordeaux ont développé le projet 5MART HO5PITAL. Lauréat en novembre dernier de l’appel à projets du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), il a pour objectif d’apporter la connectivité 5G à une grande partie des bâtiments du CHU de Bordeaux et d’améliorer la qualité des soins et les parcours patients, mais aussi de renforcer la résilience et la sécurité des infrastructures.

Le projet repose sur la convergence de plusieurs dynamiques : transition numérique, innovation technologique, refonte des organisations et mise en réseau des acteurs du territoire. Les institutions de santé “sont à la recherche de solutions de connectivité permettant de profiter pleinement des avantages d’un réseau public et d’un réseau privé (rapidité des débits, faible latence, sécurité accrue, confidentialité des données) mais aussi, associées à des équipements spécifiques, de développer des applications d’IA, de partage de données ainsi que de nouvelles techniques de visualisation et d’interaction. Ceci tout en améliorant l’expérience des patients et des soignants grâce à une couverture 5G multi-opérateurs au sein de l’hôpital.” explique l’opérateur.

Ainsi, Bouygues utilisera plusieurs bandes de fréquences et la capacité de network slicing de son réseau 5G autonome, le tout complété par une infrastructure d’Edge computing pour accélérer le déploiement d’applications. Ainsi, l’hôpital pourra utiliser la même infrastructure pour offrir à la fois des connexions publiques pour les patients et le personnel, mais aussi des connexions privées pour les usages de l’hôpital. Le tout piloté par Bouygues Telecom Business, évitant ainsi à l’hôpital au CHU de devoir se charger de la maintenance et supervision du réseau.

L’une des premières étapes du projet envisagé sera donc d’apporter la couverture 5G à l’intérieur des différents bâtiments des hôpitaux du CHU (18 au total) à partir du second semestre 2026, puis de supporter une dizaine de cas d’usage, parmi lesquels “les ambulances connectées, permettant de traiter le patient le plus rapidement possible avec un expert médical à distance, la modélisation 3D en chirurgie pour préparer une intervention chirurgicale ou à des fins d’enseignement, ou encore les lunettes connectées en chirurgie pour une assistance visuelle lors des opérations.”

D’un point de vue logistique, Bouygues Telecom Business s’appuie sur Ericsson, partenaire de longue date, et veut ainsi déployer des équipements nommés Local Packet Gateway, mis en place de manière à être doublés et situés dans des endroits différents afin de créer un réseau dédié.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox