Canal+ pourrait très vite proposer certains contenus sur YouTube et signer un nouveau partenariat

Le directeur général du groupe ne ferme pas la porte à signer avec YouTube pour une meilleure diffusion des contenus gratuits.

Le groupe Canal+ confirme sa stratégie de diversification et d’innovation, avec des résultats encourageants et des ambitions renforcées pour les années à venir. Lors d’une récente intervention, Gérald-Brice Viret, directeur général du groupe, a détaillé les performances et les orientations clés du groupe.

Gérald-Brice Viret annonce que « l’activité des chaînes gratuites du groupe est en “quasi-équilibre” en 2025 » et qu’elle sera « à l’équilibre » en 2026. Une avancée significative pour le groupe, qui cherche à stabiliser ses activités face à un marché en pleine mutation.

Le digital s’impose comme « l’un des fers de lance des ambitions du groupe Canal+ en 2026 », avec une année 2025 en « progression à deux chiffres » pour la publicité numérique. Ainsi, le groupe ne s’interdit pas un accord avec YouTube pour diffuser des programmes gratuits, « pour une plus large diffusion », à l’instar du contrat récemment conclu entre la plateforme et CMA Media. Gérald-Brice Viret souligne que « Maxime Saada (président du directoire du groupe, NDLR) nous challenge énormément sur les offres que nous proposons », tout en réaffirmant l’importance de « l’abonnement à la carte » à Canal+.

Source : CBNews

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox