France Télévisions lancera sa nouvelle chaîne sportive numérique le 4 février prochain, 2000 heures de programmes en 2026 et de l’interactivité

Annoncée à l’automne dernier pour accompagner les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, la future chaîne sport 100 % numérique de France Télévisions sera officiellement lancée le 4 février 2026, quelques jours avant la cérémonie d’ouverture. Sa diffusera durera 4 ans.

France Télévisions affine les contours de sa nouvelle chaîne sportive numérique, annoncée en octobre 2025. Selon une dépêche de l’AFP, le groupe audiovisuel public a confirmé que cette chaîne verra officiellement le jour le 4 février 2026, sur la plateforme france.tv, en amont des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina (6-22 février).

D’abord pensée comme un canal entièrement dédié aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, cette chaîne ne s’arrêtera pas à l’issue de l’événement. Elle est appelée à s’inscrire dans la durée, avec un objectif affiché de 2 000 heures de sport en direct dès 2026, et une existence prolongée au-delà des JO, jusqu’aux Jeux olympiques d’hiver organisés dans les Alpes françaises en 2030. Autre nouveauté précisée par les dirigeants du groupe : la dimension fortement interactive de cette chaîne numérique. Inspirée des codes de Twitch, elle permettra aux internautes d’échanger en direct avec journalistes, consultants et animateurs via un live chat.

Une chaîne sportive pérenne, au-delà des JO d’hiver

Après Milan-Cortina, la chaîne continuera de diffuser les grands rendez-vous sportifs déjà présents sur les antennes linéaires du groupe public, comme Roland-Garros ou le Tour de France, mais aussi des compétitions jusqu’ici moins exposées, à l’image des Mondiaux de patinage artistique ou des championnats d’Europe de natation.

France Télévisions souhaite également renforcer la visibilité du sport français, notamment féminin. La nouvelle chaîne proposera ainsi les championnats de France féminins de basket-ball et de volley-ball, grâce à un partenariat avec la chaîne sport du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox