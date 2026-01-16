Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Découvrez le nouvel arrivage de jeux à installer sur votre PC grâce à votre abonnement Amazon Prime.

Prime Gaming (renommé Luna) poursuit l’enrichissement de son catalogue de jeux offerts avec une nouvelle vague de titres variés, mêlant exploration de donjons, action tactique et shooters nerveux. Les abonnés peuvent ainsi, sur une durée d’un mois environ, récupérer plusieurs nouveaux et profiter d’expériences très différentes, allant du dungeon crawler en vue subjective aux combats isométriques ultra destructeurs. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra essentiel.

Parmi les jeux proposés, Deathkeep (GOG) plonge les joueurs dans un univers de fantasy sombre où un nécromancien s’est échappé de sa prison glacée. L’aventure repose sur une exploration intensive de plus de 25 donjons aux multiples étages, peuplés de dizaines de monstres et truffés de pièges et d’énigmes. Le titre se distingue par son environnement entièrement en 3D, la possibilité de sauter et de voler, ainsi que par le choix entre trois personnages jouables, chacun influençant l’ambiance et les cinématiques.

Autre registre avec Brigador: Up-Armored Deluxe, un roguelite isométrique axé sur la destruction massive. Le joueur y incarne des mercenaires lourdement armés, aux commandes de méchas, de chars ou d’aéroglisseurs, dans une cité futuriste entièrement destructible. Avec des dizaines de véhicules, d’armes et de missions, le jeu mise sur un combat tactique intense et une atmosphère de science-fiction sombre, portée par une bande-son synthétique marquée.

Enfin, Gunslugs: Rogue Tactics propose une relecture moderne et procédurale de l’action à la manière des films des années 80. Chaque mission générée aléatoirement laisse le choix entre approche furtive ou assaut frontal, avec une grande liberté dans les stratégies employées. Explosions, éliminations silencieuses et improvisation sont au cœur de cette expérience qui récompense autant l’audace que la réflexion.

Pour récupérer cette collection, il faudra disposer d’un compte GOG. Téléchargez le launcher, créez votre compte, puis récupérez le code depuis votre page Prime Gaming. Sur GOG, rendez-vous ensuite dans votre bibliothèque, cliquez sur “+”, sélectionnez “Utiliser le code GOG”, collez-le et installez vos jeux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox