Totalement fibrés : amende record, une nouvelle application tout en 1 pour les abonnés Free, etc.

Nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” , en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube.

TTFB est de retour en cette nouvelle année 2026, pour vous présenter toute l’actualité de Free et des télécoms. Forcement, le sommaire est chargé avec toutes les infos de ces 3 dernières semaines. Vous pouvez retrouver également nos rubriques habituelles comme le Up and Down, le chiffre de la semaine, et comme d’habitude notre Free Fight hebdomadaire.

