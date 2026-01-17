Free envoie un mail aux abonnés Freebox pour leur proposer une nouvelle promo

Avec cette nouvelle campagne par email, Free tente une nouvelle fois de renforcer l’adoption de Ligue 1+ auprès de ses abonnés Freebox, en misant sur une promotion courte et ciblée pour dynamiser les souscriptions en cours de saison.

Free poursuit la commercialisation de la chaîne Ligue 1+ et vient d’adresser un courriel à ses abonnés Freebox afin de promouvoir une nouvelle offre temporaire sur la chaîne dédiée au championnat de France de football. Cette promotion est valable jusqu’au 31 janvier 2026, exclusivement pour toute première souscription.

Dans ce message, l’opérateur met en avant un tarif préférentiel à 9,99 €/mois pendant trois mois, avant un passage à 14,99 €/mois, avec un engagement de 12 mois. Une offre qui vise à séduire les amateurs de football à l’approche de la deuxième partie de saison de Ligue 1 McDonald’s. Cette promotion est réservée aux abonnés Freebox disposant du service de télévision, à l’exception des Freebox Crystal et V5. À l’issue de la période d’engagement, l’abonnement est reconduit automatiquement pour des périodes successives de 12 mois au tarif en vigueur (14,99 €/mois à titre indicatif au 15 janvier 2026), sauf résiliation.

Avec Ligue 1+, Free rappelle l’essentiel de l’offre sportive à savoir 8 matchs de Ligue 1 McDonald’s diffusés en direct chaque week-end, 1 match supplémentaire disponible en différé, ainsi que les temps forts de la saison, dont le Trophée des Champions, le multiplex de fin de saison et les barrages. La chaîne propose également des contenus éditoriaux autour des clubs et du championnat : interviews, immersions en coulisses, magazines et documentaires exclusifs. L’accès est limité à deux connexions simultanées, avec des coûts de connexion éventuels décomptés selon le forfait mobile de l’abonné.

